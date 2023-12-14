Eşbaşkan hatırlatması ve DEM’in sırrı

CHP'nin ve doğal olarak Altılı Masa'nın payandası olan HDP, 14 Mayıs seçiminde bırakın beklentilerini gerçekleştirmeyi, alması gereken normal oyu bile alamayarak derin bir hayal kırıklığı yaşadı. Dahası ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'yle yaptığı protokole rağmen HDP'nin oy vermesi bugünkü eş genel başkan Tuncer Bakırhan'ın deyimiyle tarihe de "utanç belgesi" olarak geçti.

Ama hakkını teslim edelim; CHP ve İyi Parti'yle kıyaslanınca bu ağır utançtan en hızlı geri dönen de HDP oldu. Özeleştiri yaptı, eski yöneticilerini de görevden aldı. Bu arada yasal zorunluluk olarak partinin ismi de değiştirildi. Önce HEDEP yaptılar, sonra "DEM"de karar kıldılar. Tesadüf mü bilemem ama DEM ismi, ister istemez dikkat çekti. Demokrasinin "dem"i diyenler de oldu, Alevi kültüründeki "Dem"e işaret edenler de. Bilinenin aksine Alevi kültüründe "dem", "olgunlaşma, sakin ve oturaklı olma" hâlidir.

Mevcut siyasete ne kadar yansır bilemem ama son dönemde HDP siyasetinde yaşanan savrulmalar ciddi bir "olgunlaşma" ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

İşin bir başka yanı da CHP'yle ilgili. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'nı kaybetmesiyle Alevilerde derin bir kırılma yaşandığı ve bunun CHP'den bir kaçışa yol açtığı biliniyor. DEM Parti "olgunlaşırken" bu kaçışın da adresi olmak istiyor. İlginç bir siyaset mühendisliği...

Zaten son dönemde DEM Parti oylarında da bir artıştan söz ediliyor. Tabii bunun isim değişikliğinden ziyade, tıpkı İyi Parti gibi "hür ve müstakil" seçimlere girme, 81 ilde kendi adayını çıkarma iradesinden kaynaklandığı söyleniyor. DEM ismi bunu daha da güçlendirmiştir.

Oylardaki artışa ilişkin eski bir HDP'li şöyle diyor:

"Bugün parti içinde çok net bir tartışma var; CHP'nin hatırı için siyaset yapmayacağız. Kendi adaylarımızla seçime katılacağız ve oylarımızı başkalarına kurban etmeyeceğiz. Bu söylem tabanda müthiş bir heyecan yarattı. Oylardaki artışın nedeni bu. Bu tabloya rağmen büyükşehirlerde CHP ile bir ittifak kararı verilirse oylar DEM'e değil TİP'e gider."

Tabandaki bu beklentinin tavanda bir karşılık bulup bulmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bir başlangıç olarak dün gerçekleşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın görüşmesinden hemen bir ittifak çıkmayacağı biliniyor. İki partinin ilk şeffaf görüşmesinden doğal olarak ittifakın çıkması beklenmiyordu ama enteresan bir siyasi malzeme çıktı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlu, hiç beklenmeyen bir biçimde Özel'in yüzüne bakarak en hassas noktasına dokunan şöyle bir hatırlatma yaptı:

"Size eş genel başkan diyesim geldi..."

Espriyle de olsa DEM Partililerin, Özel'in CHP'yi tek başına yönetemediğini, esas aktörün arka planda Ekrem İmamoğlu olduğunu kamuoyu önünde seslendirmeleri bir hayli manidardı. Bunun siyasi bir anlamı olduğu da çok açık. Kimbilir belki de esas görüşülmesi gereken aktörün kim olduğu böylece hatırlatılmış oldu. Tıpkı Muharrem İnce'nin Özel'den önce İmamoğlu ile görüşmesi gibi. Yakında yeni bir "protokol skandalı" patlak verirse hiç şaşırmam.

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