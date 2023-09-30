CHP İstanbul’da ‘vicdan ve cüzdan’ muhasebesi

Zaman zaman Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği, "İstanbul'u alan Türkiye'yi alır" sözü son günlerde CHP'lilerin de dilinden düşmüyor: "İstanbul kongresini alan kurultayı da alır."

Gerçi İmamoğlu cesaret edip aday olmadığı için genel tezin gerçekleşip gerçekleşmediğini göremedik; ama hâlâ bir kısım "değişimci" CHP'li İstanbul kongresine bu umutla bakıyor. Ancak tablo onlar için pek iç açıcı değil.

Karşılarında Ankara ve İzmir'i blok alan, Anadolu'daki illerde de önde olan Kemal Kılıçdaroğlu ekibi çok daha rahat olması gerekir; ama onlar da rahat değil. Rahat değil; çünkü kavga ve gerilimlerine alışkın olduğumuz CHP kongre ve kurultaylarına bu kez "para" ve "tehdit" gölgesi düştü. Bu yüzden İstanbul delegeleri çok ciddi bir "vicdan ve cüzdan" baskısı altında. Bu tablonun kongreyi nasıl etkileyeceğini kimse net biçimde öngöremiyor.

Para meselesine geleceğim; ama önce "tehdit"ten söz edelim.

CHP kulislerinde geçmişte Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski bakan Erdoğan Toprak ve birlikte hareket ettiği Beşiktaş ve Kartal belediye başkanlarının İmamoğlu tarafından "tehdit" edildiği ve bu nedenle Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Çelik'in adaylığına destek verdikleri söyleniyor. Bunu da gazeteci Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun söylediğini iddia ettiği şu sözlere bağlıyor:

"Ben Özgür Çelik'in maddi ve manevi arkasındayım. Eğer Erdoğan Toprak ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Özgür Çelik'ten desteğini çekerse onların da altını boşaltırım."

Toprak ve ekibi böyle bir tehdit nedeniyle mi boyun eğdiler yoksa gönüllüler mi bilemem; ama CHP'liler Toprak'ın "Biz genel başkanımızın yanındayız" deyip İmamoğlu'na destek vermesine de çok kızgınlar.

Bu tabloya yeniden CHP İstanbul İl Başkan adayı olan Cemal Canpolat'ın adaylık konuşmasındaki şu açıklamayı da ekleyelim:

"Bu düzeni değiştireceğiz. CHP'lilerin belediyelerde iş bulabilmek için İyi Parti'nin kapılarına gitmek zorunda bırakılmasına son vereceğiz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun itibarsızlaştırılmaya çalışılmasına izin vermeyeceğiz."

Canpolat, kimi kastediyor dersiniz? Hangi belediye olduğunu söylemese de mesajın hedefinde İmamoğlu olduğu çok açık.

Parasal söylentilere gelince...

CHP kulislerinde uzun süredir İBB eksenli parasal ilişkiler hep gündemde. Hatta daha önce CHP'nin medyayı nasıl fonladığını açıklayan Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek rakam bile veriyor:

"Şu an itibarıyla CHP İstanbul İl Kongresi öncesi delegelere verilen rakam 150-300 bin civarında seyrediyor!.. 8 Ekim'e doğru rakamın artma olasılığı çok yüksek! 4-5 Kasım'da yapılacak 38. Olağan Kurultay'da dönecek rakamları düşünün! Pekâlâ bu para kimin parası? Ben söyleyeyim, milletin!"



KONGREYİ KİM ALIR?

Son günlerde rakamın da değiştiği, delege sayısına göre ilçe başkanlarına 500 bin ile 1 milyon arası para verildiği iddia ediliyor.

Tecrübeli CHP'liler, bütün bu delege operasyonlarına, "değişimci" görünümlerine rağmen İmamoğlu ve Özgür Özel ekibinin yeni bir siyaset ortaya koymadıkları ve güven vermedikleri için şansları olmadığı kanısında. Canpolat ise tecrübesi ve toparlayıcılığıyla daha şanslı görünüyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın