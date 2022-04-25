Milli Savunma BakanıAkdeniz'de 11 Nisan'da başlayantatbikatınıizledi. Türkiye'nin BM, AB, AGİT,NATO, ikili ve diğer anlaşmalar çerçevesinde19 ülkede askerleri olduğunu söyleyendönüş yolunda gazetecilerinKaradeniz'den Akdeniz'e uzanan hatta yaşanansiyasi ve askeri gelişmelere ilişkini sorunlarınıcevapladı.İşte o cevaplardan öne çıkanlar:Yunanistan'ladiyalog önemsiyoruz.Hasmane tutumtakınmanın yararı yok.NATO'da müttefikiz.Aklıselim sahiplerinden makul yaklaşım bekliyoruz.Gelin görüşelim diyoruz. Mavi VatanTatbikat'ı kimseyi hedef almıyor. Bu hassasiyetiilettik. Tatbikatları hafifletebiliriz bunusöyledik.Ama Yunanistan uluslararası anlaşmalaraaykırı olarak 23 adadan 16'sınısilahlandırmış vaziyette. Bu aleni bir ihlal...diyorlar. Niye?Eğer uluslararası hukuka uyacaksak buradanbaşlamak lazım. Bu silahlanma gayretiile Yunanistan ciddi bir maliyetin altına giriyor.Bu şartlar altında bu tür abartılı bir silahlanmagayretinin getireceği mali külfeti dekomşu Yunanistan halkının çektiğini görmeklazım.Tek çözüm egemen bağımsız iki devlet.Türkiye garantör devlet kim ne dersedesin bunu korumaya devam edeceğiz.Kıbrıslı kardeşlerimizin daima yanındayız.Haklarımızı korumaya kararlı ve çok şükürmuktediriz.Yabancı Askeri Satışlar kapsamındasüreci başlattık.Konuya ilişkinKongre'dengelen bir soruyaABD DışişleriBakanlığı birmektupla yanıtverdi. Söz konusumektupta bazıolumlu unsurlarolmakla beraberihtiyatlı olmaklazım. Bu uzunbir süreç, temennimizbunun olumlusonuçlanması.BizimABD SavunmaBakanıilebelli bir seviyedeilişkimizvar. Görevegelmesininardından telefongörüşmesi ilebaşladı, yüz yüze degörüştük. Gayet saygılıkarşılıklı temaslarımızdevam ediyor. Bizim de lobiçalışmalarına ağırlık vermemiz gerekiyor.Montrö Antlaşması'nın 19'unca maddesiçerçevesinde savaşan taraf olduğu içinBoğazları zaten Rusya'ya ve Ukrayna'ya dakapatmış bulunuyoruz. NATO da bu savaştaUkrayna'ya destekliyor.Hal böyle olunca NATO müttefiklerininKaradeniz'e giriş çıkışları da hassasiyetoluşturacaktır. Bizim verdiğimiz mesajlar:Heyecan yapmayın, panik yapmayın, karşıtarafta da panik olabilir.Şu an Karadeniz'de buraya sahildarolmayan herhangi bir ülkenin savaş gemisibulunmuyor.Bizim ne kadar müttefikimiz varsaonlar üzerindeki itibarımız iç işlerinekarışmamaktan geliyor. Biz herhangi birharekât tarzı empoze etmeden Libya'nın birliğini,beraberliğini, tek Libya'yı destekliyoruz.Kendi probleminizi kendiniz çözün diyoruz.Sayın Cumhurbaşkanımızınileyaptığı görüşme sonrasında bizim Bakanıile imzaladığımızbir mutabakatmuhtırası var. Omuhtıra çerçevesindeyerimizi aldık. Bizimarazide generallerimizvar. Rusya'nın generaliile bizim generalimizacil, sıkıntılıkonularda hemengörüşüyor, konuşuyor.Biz mutabakatmuhtırasına uyuyoruz, onların da uymasınıistiyoruz. Biz orada rejimin ilerleyip binlerceinsanın katletmesinin, yeni bir insanlık dramınınoluşmasını engelliyoruz.Suriye ile ilgili göz ardı edilen anakonulardan biri yeni bir anayasa yapılması,seçim yapılması. Suriye nüfusunun yarısındanfazlası Şam'ı tanımıyor. Nasıl bir meşruiyetolacak. ABD'liler, Ruslar orada, karmakarışıkbir durum var. Anayasa oluşturulupseçim yapıldıktan sonra tabii ki buradakiSuriyeli kardeşlerimiz evlerine dönmek isteyecektir.Maalesef devam ediyor. İngilizlerlebüyük ölçüde rahatlama oldu ve süreçdevam ediyor. Almanya cephesinde degelişmeler bekliyoruz. Bunun müttefiklikruhuna uygun olmadığını da açık ve netşekilde, her platformda ifade ediyoruz.Türkiye, Fransa ve İtalya arasındakiortak SAMP-Tfüze projesineilişkin de SayınCumhurbaşkanımızkonuya ilişkinFransaCumhurbaşkanıveİtalya Başbakanıile bizde iki ülkeninsavunma bakanlarıile görüştük.Bununla ilgili üçlü birgörüşme yapılmasıgerekiyor ancakşu anda Fransa'dabir seçim sürecisöz konusu.Türkiye hemS-400 hemSAMP-T havasavunma sistemleriniaynı andakullanabilir.Bizim kuzeyIrak'taki bölgesel yönetimlede merkezi yönetimle de gayetiyi ilişkilerimiz var. Teröriste karşı iş birliğiiçinde olduğumuzu memnuniyetle görüyoruz.Hedefimiz teröristler. Terörist neredeysehedefimiz orası. Bizim kimsenin toprağındagözümüz yok.Biz, PKK eşittir YPG diyoruz. YPG'ninPKK'dan farklı olduğunu söylemek bizimaklımızla alay etmek anlamına geliyor. SayınCumhurbaşkanımız da defalarca söyledi.TIR'larla tonlarca yardım gitti teröristlere.Bunlar müttefiklik ruhuna uymuyor, olacakşey değil. O nedenle biz de diyoruz ki,S-400, F-35 bunlar bir şekilde çözülür amaTürkiye ve ABD arasındaki en önemli problemYPG'nin terörist olduğunun kabul edilmemesi.PENÇE-Kilit operasyonu bizim, terörü kaynağında yok etme faaliyetimizin bir parçası bu.Yapılan operasyonla birinci safhayı tamamladık. Fakat bizim nihai aşamamız Irak'ın kuzeyinden herhangi bir şekilde bize bir terör tehdidi olmayıncaya kadar, bu Kandil ise Kandil, Asos ise Asos yani bunu mutlaka biz bitireceğiz ve milletimizi bu terör belasından kurtaracağız.