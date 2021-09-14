‘Askerler THK’nın iflasında başrolü oynamıştır’

Manavgat'ta, Muğla'da ormanlarımız yanarken özellikle de muhalefetin CHP kanadı yeri göğü inletiyordu: Türk Hava Kurumu'nun yangın uçakları neden uçurtulmuyor?

Haklı haksız onlarca eleştiri yapıldı, hatta insanlar sokağa dökülmek istendi.

Peki, sonra ne oldu? Bugün muhalefetin gündeminde ne var? O hangarlara terk edilen uçakları, kurumun milyarlara varan borçlarını hatırlayan var mı? Gördüğümüz kadarıyla yok... Sanıyorum bir dahaki yangına kadar CHP bu meseleyi hatırlamaz.



CHP SÖZÜNDE DURACAK MI?

Oysa o günlerde CHP'nin 11 büyükşehir belediye başkanı bir araya gelmiş, THK'yı kurtarma rolüne soyunmuşlardı:

"Yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini 11 büyükşehir belediye başkanı olarak karşılamaya hazır olduğumuzun altını çizeriz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu açıklamaya övgüyle destek vermişti:

"11 büyükşehir belediye başkanımız, THK uçakları için çağrı yaptı. 'Uçakları aktif hale getirmeye hazırız' dediler. Susma zamanı değildir!"

Peki CHP ve 11 büyükşehir belediye başkanı susmadı da ne yaptı? O günlerde uçakların uçması için gerekli olan 4 milyon dolarlık bir destekten söz ediliyordu. Ne oldu, o para toplandı mı?



DDK RAPORU: KÖTÜ YÖNETİM

CHP yönetiminin böyle bir derdi olacak mı bilmiyorum ama son okuduğum iki yazıda THK'da neler yaşandığı çok net ortaya konmuş. İlk sırada sevgili Okan Müderrisoğlu'nun yazdığı Devlet Denetleme Kurulu raporu var.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla DDK, 2009-2019 yıllarını kapsayacak şekilde Türk Hava Kurumu ile ilgili şirket ve vakıflarının denetlendiği bir rapor hazırladı. İçinde suiistimallerden yolsuzluklara kadar çarpıcı tespitlerin yer aldığı raporun özeti şu: "Kötü yönetim..."

Sonuç da borç tablosuna yansımış tabi: 1 milyar 214 milyon 46 bin 587 TL, 71.776.909 euro ve 484.476 dolar.

Şimdi gelin THK'da olup bitenlere bir de emekli bir asker gözüyle bakalım. Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok'tan söz ediyorum. Birkaç gün önce Üçok, THK ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Üçok, kurumu hem bir havacı olduğu hem de en son başkanlık yapan emekli Tümgeneral Bertan Nogaylaroğlu'nu tanıdığı için iyi biliyor.



THK'YI KİM İFLASA SÜRÜKLEDİ?

Üçok'un şu soruya verdiği cevapla başlayalım: "Nasıl oldu da yaklaşık 10 yılda THK dört uçağı uçuramaz hale geldi?"

Üçok şöyle diyor:

"Öncelikle şunu belirtelim, son dönemlerde THK'yı yöneten askerler THK'nın iflasında başrolü oynamışlardır."

Bunu da 2018 yılında Nogaylaroğlu'nun kurumun mali yapısını incelettiği Güney Bağımsız Denetim ve SMMMA şirketlerinin raporuna dayanarak söylüyor.

Sonra da şu tespiti yapıyor:

"Bu rapor özet olarak Türk Hava Kurumu ve iştiraklerinin iflas ettiğini tüm açıklığı ile ortaya koymuştur. 2009-2014 tarihleri arasında genel başkan olan Osman Yıldırım görevdeyken, rüşvet almak, zimmet, görevi kötüye kullanmak gibi suçlardan tutuklanıp hapse atıldı. Hemen akabinde gelen Kürşat Atılgan için de, Ahmet Bertan Nogaylaroğlu tarafından benzer suçlardan suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmalar halen devam ediyor."

Tablo çok net ortaya konmuş. Tabii Üçok, hükümeti de sert eleştiriyor. Özellikle 2013'te THK'nın kurban derilerini toplamasını engellemesinin ve Bakan Bekir Pakdemirli'nin kuruma karşı tavrının kırılma yarattığını söylüyor. İlginçtir, konuştuğu T24 sitesi de "İflasın asıl sorumlusu askerler" sözünü değil de hükümete yönelik bu eleştirileri öne çıkartıp manşetini atıyor:

"THK'ya ilk darbeyi AKP 2013 yılında vurdu."

Algı operasyonu böyle bir şey işte... Peki, bütün bu çabalar "kötü yönetim" gerçeğini yok saymaya yeter mi?

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