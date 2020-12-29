Tam 9 yıl önce, 28 Aralık 2011'de tarihe, Uludere ya da Kürtçe ismiyle Roboski katliamı olarak geçen bir olay yaşandı. Acı ve sarsıcı bir olaydı.Türkiye-Irak sınırında katırlarla mazot kaçakçılığı yapan köylüler, PKK'lı teröristler diye F-16'larla bombalanmış ve 34 yurttaşımız öldürülmüştü.Oysa o dönemde,ve AK Parti hükümeti, 100 yıllık Kürt meselesinde şiddeti devreden çıkaran, sorunu siyasi alana taşıyan tarihi adımlar atıyordu.Böyle bir dönemdenın Kürt sivillere yönelik şiddet uyguluyor olması akıl alır gibi değildi. O günlerde de yazdım, bu sıradan bir operasyon değildi ve arkasında mutlaka kirli eller vardı.O ellerin neyi amaçladığı da belliydi; Kürt meselesini çözmek için elini taşın altına koyanile Kürt sosyolojisi arasını açmak,tohumları ekmek.Bir nebze de olsa başarıldı bu... Çözüm süreçlerine rağmen PKK, siyasi uzantısı BDP, hatta çözüm süreçlerine sürekli karşı çıkan CHP, her fırsatta Uludere meselesini kullandı.Örneğinher platformda şunu söylüyordu:Bu olay, Kürt meselesinin çözülmesini istemeyen küresel güçler için de bulunmaz bir fırsattı. Olay medyanın manşetlerindeydi: BBC ve CNN:Le Monde:Benzer başlıklarıiçeride FETÖ ve PKK medyası daatmıştı. Şimdi gelin şu sorunun cevabınıarayalım: Ordu bir hataya mı sürüklenmiştiyoksa bilinçli bir tercih miydi? Olaylailgili birkaç dava açılmasına, TBMM'dekomisyon kurulmasına rağmen bu sorularanet bir cevap verilemedi. Çünkü ustacaplanlanmış ve ustaca hayata geçirilmişti.Tıpkıcinayeti gibi...Her ikisindeki ortak payda, o günlerde üzerinde durulmayan FETÖ gerçeğiydi. FETÖ, o yıllarda KCK operasyonu başlatarak, Oslo süreçlerini sabote edip iktidara karşı üstü örtülü ciddi bir savaş başlatmıştı. Uludere bu savaşın bir uzantısıydı. Ama ne yazık ki bunu, Uludere'ye sahip çıkan HDP ve CHP görmezden geldi.Her iki parti de bilinçli bir biçimde ısrarla hükümeti suçladı. Özellikle HDP'liler vebu gerçeği bildiği halde bunu yaptı. Çünküİmralı Tutanakları'nda olayın arkasındaki gücü anlatmıştı:paralel devletiBunların hepsini cemaat yapıyor.Gördüğünüz gibi operasyonun arkasında FETÖ olduğunu Öcalan söylüyor ve onlar da biliyor. Ve bilinçli bir biçimdeve HDP yöneticileri bu bilgiyi kendi kitlelerinden sakladı. Bir araseslendirdi ama onu da hemen susturdular. Bugünlerde yine timsah gözyaşı döküp Uludere üzerine siyasi nutuk atacaklar ama gerçeği bildikleri halde susacaklar. Çünkü insanların ölmesi umurlarında değil. Tıpkı yazarnunkitabında söylediği gibi:sarılacağı bir cankurtaran simidi'birsiyasi kullanım'