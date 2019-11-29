Türkiye’nin petrolü: Turizm

Birkaç gündür siyasi alanda yaşanan gerilimden uzaklaşıp yeni politikaların devreye sokulduğu turizmde neler olup bittiğini izlemek için Antalya'daki Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)'nin düzenlediği 9. Resort Turizm Kongresi'ne katıldım.

Turizmin nabzını tutmak için bundan daha iyi bir platform olamazdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy, Antalya Valisi Münir Kayaloğlu, Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı'yla birlikte çok sayıda yerli ve yabancı tur operatörü, otel sahibi ve sivil toplum örgüt temsilcisi oradaydı.

Şu üç ismi de turizmdeki rolleri nedeniyle ilgiyle izledim. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Denizbank CEO'su Hakan Ateş ve Almanya'nın önemli turizm gruplarından Rewe Grup CEO'su Sören Hartmann...

Bakan Ersoy, konuşmasında sektörün içinde gelen biri olarak 2023'e uzanan Türkiye'nin turizm politikasını ayrıntılı olarak anlattı. Yeni tanıtım ve yeni destinasyon oluşturma politikasıyla da Türkiye'nin 2023 hedefini ortaya koydu:

"Eskiden ağırlıklı olarak fuarlara katılıyorduk. Ajansla 2020'de tanıtım yaptığımız 3 ülke sayısını 18'e çıkaracağız. Dijital reklamı 45 ülkede yayacağız. Dergi reklamını da 13 ülkede yapacağız. Daha çok pazarda tanıtım yapacağız. Ana pazarlar haricinde Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi yükselen pazarlara odaklanacağız. İç turizmde az keşfedilmiş ve ya da gelişmekte olan turizm bölgelerini tanıtacağız."

Türkiye turizminin büyümesinde sektörün sesi olduğunu belirten AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise, "turizmin geleceği ve geleceğin turizmi" başlığı altında yeni döneme iddialı hazırlandıklarını söylüyordu:

"2016 krizini aşmak bir başarı hikayesidir. Bunu hep birlikte başardık. Şimdi vizyonumuz 2023'te Türkiye için 75, Antalya için de 20 milyonu turisti getirmek ve bunları sabit kılmaktır."

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasının ve konaklama vergisi konulmasının 2019 yılına damgasını vurduğunu belirten Yağcı, sektörün içinden gelen Bakan Ersoy'a özel bir mesaj iletiyordu: "Sektöre yeni yükler getirilmemesi gerekiyor. Konaklama vergisi hemen her turistik ülkede uygulanmakta ve misafirden alınmaktadır. Bizim de mutlaka misafirden tahsis etmemiz gerekir"

Bu mesaj alındı mı bilmiyorum ama turizm kongresindeki genel hava umut vericiydi. O umudu, turizmi Türkiye'nin petrolü olarak niteleyen ve sektöre en çok kredi desteği veren Denizbank CEO'su Hakan Ateş rakamlarla anlattı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise "Havacılık Sektöründeki Gelişmeler" başlıklı konuşmasında THY'nin turizmde ön açıcı rolüne değindi:

"Ülkemiz 2018 yılında 39,5 milyon turist sayısına ulaşarak dünya turist sayısı sıralamasında 6. sıraya yeniden yerleşmiştir. Türk Hava Yolları ailesi olarak bizler de ülkemizin milli bayrak taşıyıcısı ve dünyada en çok ülkeye uçan havayolu unvanımızla, misafir kabul ettiğimiz yolcularımızı sevdiklerine ulaştırırken, ülkemizi, insanımızı ve değerlerimizi uçtuğumuz her ülkede tanıtıyor, tarihi ve doğal zenginliklerimizi gözler önüne seriyoruz."

Turizmde Türkiye için önemli ülkelerden biri de hiç kuşkusuz Almanya. Almanya'nın içinden geçtiğimiz süreçte Türkiye'ye nasıl baktığını anlamak için Alman Rewe Grup CEO'su Sören Hartmann'ın ne söyleyeceklerini merakla dinledim. Misafirperverliğimizden, doğal ve tarihi zenginliğimize, düşük fiyatlardan güçlü altyapımıza övgüler dizde ve sözlerini "çevre" konusundaki uyarıyla bitirdi: "Burada bir şey çok önemli, yeni nesil kirli ülkelere gitmeyecek. Buna gözlerimizi kapatamayız."

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