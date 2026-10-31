Levent Tüzemen

Leao’nun hem aklı hem de vuruşu ustacaydı

Galatasaraylı oyuncular için Konyaspor maçı ikinci yarının hemen başında Batrakov'un uzun bir koşu yaptıktan sonra attığı gol sonrası keyifli bir hale geldi. Osimhen'in mükemmel kafa golünün ardından Yunus'un füze gibi bir şutla attığı gol, G.Saray'ın baskı ve stres yaşamadan oynamasını sağladı. Ancak atılan 2 gol sonrası, G.Saraylı oyuncular, 'maç bitti' havasına girdi. Konya yediği 2 gole rağmen oyundan kopmadı, özellikle Sallai'nin bölgesinden Dompe'nin hazırladığı pozisyonlar Uğurcan ve G.Saray savunması için sıkıntılı oldu. Leao'nun takım oyunundan uzak, tek kişilik şov yapmayı sürekli düşünmesi G.Saray'ın bazı hücumlarının zenginleşmesine izin vermedi. Leao ayaklarına hâkim, topla dikine gidebilen bir oyuncu ancak biraz daha disiplinli olur ve arkadaşlarıyla birlikte oynamayı planlarsa futbolunu büyütür. Portekizli'nin, yarattığı penaltıda topu saklamasıysa akıllıcaydı. Ayrıca gol vuruşunda topu üst ağlara göndermesi de ustacaydı. Sara çok fazla oyunda ön plana çıkmadı ama ilk golde topu Osimhen'in kafasına oturttu. Batrakov'un koşu yoluna attığı topun şiddeti de mükemmeldi. Son yıllarda Konya'da sıkıntılı maçlar oynayan G.Saraylı oyuncular için derbi sonrası farklı bir skorla 3 puanı almak ve kazanma alışkanlığını sürdürmek öz güven adına çok değerli. Okan hocayı 4-0'dan sonra Stuttgart maçını düşünerek yaptığı doğru değişiklikler için kutluyorum.