Levent Tüzemen

Leao’ya uyum sağlayamıyorlar

Okan Buruk, Osimhen'siz Galatasaray'a bir oyun üretemiyor… Osimhen'le oynamaya alışkın sarı-kırmızılı futbolcular, Nijeryalı yıldızın eksikliğinde sıradanlaşıyor… Bunu net olarak Sporting deplasmanında gördük. Çünkü Osimhen, bir golcü gibi değil, bir lider gibi arkadaşlarını yönetiyor… Öncelikle kendisi fazlasıyla koşuyor, takımı da koşmak için zorluyor. Osimhen'le Galatasaray'ın enerjisi de yükseliyor. Kocaeli gibi kompakt futbolu iyi oynayan bir rakibe karşı Galatasaray'ın kanatları iyi kullanamadığını söyleyebilirim. Leao'nun oyun anlayışına arkadaşlarının uyum sağlayamadığını söyleyebilirim.

İlk yarının 45 ve artılarında Galatasaray, çok net pozisyonları Leao ve Eren'le kullanamadı. Deniz Gül ilk maçında çalışkandı. Bir golü faul diye iptal edilirken bir topu da direkten döndü. İlk yarı bittiğinde Galatasaray'da Leao, Yunus, Torreira ve Deniz Gül alkışı hak eden oyunculardı. Eren de çalışkanlığıyla bu dörtlüye destek verdi. Sara'da fiziksel bir yorgunluk var. Güçlü olması gereken anlarda çok top kaybı yapıyor, son vuruşlarda da isabeti yakalayamıyor.

Galatasaray maçın ikinci yarısında oyunu tüm hatlarıyla Kocaeli kalesine yıktı. Müthiş baskı altında kalan rakip, savunma direncine tutunmaya çalıştı. Kale önlerinden inanılmaz pozisyonları gol yapamayan Galatasaray, kaptanı Abdülkerim'in 71. dakikada dışarıdan attığı şutla Kocaeli kilidini açtı. Galatasaray'ın ikinci 45'teki baskılı oyununda taraftarının da müthiş desteği vardı. Maçı tabela üzerinden okursak Lizbon dönüşü Galatasaray'ın kazanması gereken bir düelloydu, Kocaeli çok direndi ama kazanan Okan Buruk oldu.