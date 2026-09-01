Levent Tüzemen

Acil golcü lazım

Trabzonspor'da müthiş kurtarışlar yapan kaleci Onana eğer ön plana çıkıyorsa bu Amed'in ne kadar etkili oynadığını gösterir. 11. dakikada Trabzon, Salah'la golü buldu. Fabinho'nun rakipten topu çalması akıl doluydu. Önüne düşen topu Muçi çok çabuk rakip savunmanın arkasına sarkan Salah'ın koşu yoluna bıraktı. Mısırlı yıldız, uzun soluklu taşıdığı topu sol ayağıyla köşeye bıraktı. Fabinho fizik olarak hazır değil ama akıllı topçu. Sakin kalıyor, topla rakip arasına doğru zamanda giriyor. Ayrıca Brezilyalı'nın müthiş bir çevre kontrolü var.

Gol Trabzon'u coşturacağına aksine fren yaptırdı. Daha fazla hücum eden taraf Amed oldu. Penaltıda Diagne'nin vuruşunu önleyen Onana, ikinci vuruşta Sor'un ayağından golü yemesine rağmen müthiş kurtarışlar yaparken hem savunmayı yönetti hem de geriden oyunu başlattı

Trabzon'da tutan şahaneydi ama atan Onuachu çok etkisizdi. Nijeryalı golcü rakip kale önünde top tutma konusunda duvar olamadı, ikili mücadeleleri kaybetti. Salah'a asist yapan Muçi, hırsıyla, çalışkanlığıyla ve attığı etkili şutlarla göz doldurdu. Aral Şimşir bence Saviolo'dan daha etkili oynuyor. Yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen Amed'li oyuncular, çok fazla pas hataları yapsalar da güçlü fizik yapıları ve dirençli mücadeleleri ile etkili oldu. Trabzon'un iyi bir golcüye ihtiyacı var. Teknik kalitesi tartışılmayan Salah'a Liverpool'daki gibi pas yapabilecek, oyuna Fabinho gibi akıl koyacak bir oyuncu alınması gerekir. Eğri oturalım doğru konuşalım, Amed maçı kazanmak için daha çok istekli ve coşkuluydu. Trabzonspor savunmasının anlık hatasını affetmeyip son dakikada 3 puanı aldılar.