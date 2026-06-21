Kader diyemezsin!

Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki elenme skandalı, kader ve şanssızlık olarak açıklanamaz. EURO 2020'de (2021'de oynandı) sıfır çeken Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş, eğer görevden alınmışsa Montella da elenmenin bedeli olarak bavullarını toplamalı, Roma biletini almalı. Yeni teknik direktörle yeni hayallere ve hedeflere yelken açılmalı. İş dünyasının yazılı ve görsel medyada reklamlarla yaratmış olduğu coşkuyu maalesef Milli Takım oyuncuları Dünya Kupası'na taşıyamadı. Ruh, mücadele, tekmeye kafa sokma gibi bir anlayışla oynamadılar. Montella'nın oyuncuya dayalı sisteme teslim olup tamamen Hakan Çalhanoğlu'nun kontrolünde hareket etmesi ve sakat ile formsuz olan bazı yıldız oyuncuları duygusal olarak ilk 11'e koyması, elenmenin baş nedenleriydi. Hakan Çalhanoğlu sadece bir kaptan gibi hareket etmedi, adeta Milli Takım'ın sportif direktörlüğünü de üstlendi. Montella'nın ilk maçtaki hatalara rağmen oyun planı ve kadro seçiminde yenilenmeye gitmemesi, İtalyan inatçılığının ve inatlaşmasının bir göstergesiydi. Yapılan değişikliklerin tümü panik hamleleriydi. Roma'ya giderken Hakan Çalhanoğlu'nun 'Gitme bizimle kal, büyük başarılara seninle imza atmak istiyoruz" sözüyle Milli Takım'da göreve devam eden Montella'nın, maalesef zihinsel olarak turnuvaya tam olarak hazırlanmadığını gördük. Çalhanoğlu da ne yazık ki Montella'ya verdiği sözün arkasında duramadı. Milli Takım'ın doymuş değil başarıya aç oyunculardan oluşması gerekir. Ayrıca artık Milli Takım'da paraların, villaların konuşulduğu ortam olmamalıdır. Takımın ruh halini bilmeden hatta 'Amerika'ya neden psikolog götürülmedi' diye hesap sormayan TFF yönetiminin, 'Kupayı alacağız' söylemenin, ne kadar gerçekçilikten uzak bir hayalcilik olduğunu gözlemledik. Sadece Montella bir bedel ödememeli, TFF yönetimi de şapkasını önüne koyup hataların hesabını vermeli, yaşanan başarısızlıklara kader gözüyle bakmamalı. Arda Güler'in maç sonu, "Çok büyük takımlarda oynuyoruz ve bunu sahada göstermemiz gerekiyor. Milli Takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturabilmek için elimden geleni yapacağım" söylemi, Milli Takım'ın içinde bulunduğu gerçeği ve ruh halini çok iyi anlatıyor.