İcardi’nin gecesi

G.Saray'ın 26. şampiyonluk kutlamasına damgayı İcardi vurdu. Tribünler ağzına kadar doluydu. Özellikle 5 yıldızlı sahne, göz kamaştırdı. Torreira'nın büyük alkış almasına rağmen tribünlere gidiyormuşçasına el sallaması, kafaları karıştırdı. Dilerim yönetim, Torreira ile yola devam eder. Uğurcan'a ilk sezonunda yaşadığı ve yaşattığı şampiyonluktan dolayı taraftarların büyük sevgisi vardı. Kaptan Abdülkerim'in boks gösterisi çılgıncaydı ama güzeldi. Sacha Boey'in sırtında Filistin bayrağıyla çıkması büyük ilgi gördü. Bence Almanlar bu bayrak gösterisinden sonra Sacha ile yola devam etmezler. Sane'nin Tarkan'a ait Dudu şarkısıyla yaptığı çıkış alkış aldı. Osimhen ismi dile getirildiğinde tribünde resmen desibel rekoru kırıldı ama İcardi'nin 'Aşkın olayım' şarkısıyla podyumda yürümeye başlamasıyla birlikte tribünlerde telefonların ışıkları yandı, meşaleler ateşlendi. Arjantinli yıldıza gösterilen sevgi, görülmeye değerdi. 5 yıldıza giderek taraftara 5 kez üçlü çektirdi. Podyumun ortasında takım arkadaşlarına üçlü çektirmesinden sonra müthiş bir sevinç yumağı oluşturdular. Başkan Dursun Özbek, taraftarın ve oyuncuların bu sevgisini gördükten sonra İcardi ile yola devam etmenin çözümünü üretmeli. Geceye TFF'den bir kişinin bile kupayı vermek için gelmemesi, sadece G.Saray'a değil Türk futbolu adına da saygısızlıktı. Şampiyonluk G.Saray camiasına hayırlı olsun.