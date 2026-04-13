Başkan, Buruk’la görüşmeli

G.Saray, hocası Okan Buruk'un gereksiz yere yarattığı Kocaeli gerginliği nedeniyle şampiyonluk yolunda çok önemli bir yara aldı. Göztepe galibiyetindensonra Kocaeli'ye karşı intikammeşaleleri yakan Okan Burukyüzünden G.Saray ağır bir bedelödedi. Bir teknik adam, rakibi için böyle bir sorumsuz açıklama yapar mı? Kocaelili oyuncular, maç boyu hırslı oynadılar, G.Saray'a pozisyon vermemek için canlarını dişlerine taktılar. Ayrıca Okan hocanın sanki maçı kazanmış gibi İlkay-Sara ikilisi ile orta sahayı kurması, G.Saray'ın pozisyon üretmesini engelledi. Jakobs'un mükemmelortası ile Sane'nin attığı gol dışındaakılda kalan Sara'nın iki pozisyonuvar. Çünkü Barış, santrfordaverimli olamadı, Okan hoca hızından,gücündenve çabukluğundanfaydalanmakiçin Barış'ıkanatta bile oynatmayı düşünmedi. İlkay'ın orta sahada oyundan düştüğünü görmesine rağmen Lemina'yı oyuna çok geç aldı. Zaten Lemina ilk 11'de başlamalıydı. Okan hoca öyle bir zihinsel dağınıklık yaşıyor ki takımına ve oyuna odaklanacağına rakipleri ile uğraşmayı kendine hedef olarak kabul ediyor. Liverpool'akarşı İstanbul'daki ikimaçta 1-0'lık skoru koruyabilecekoyunu sergileyenbir G.Saray, hocasınındağınıklığı nedeniyle Kocaeliönünde 1-0 öne geçmesine rağmenskoru maalesef koruyamadı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'u karşısına alıp gerekli konuşmaları yapmalı. Eğer zihinsel olarak hazır değilseçözüm üretmeli.