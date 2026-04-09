G.Saray baskıyı kırdı

Galatasaray ikinci yarının ilk 15 dakikasında öyle bir Göztepe baskısı yedi ki maçı izleyenler, 'Eyvah! Kaybediyoruz' hissine kapıldı. Uğurcaneğer kritik kurtarışlar yapmasaydıve G.Saray, 2-0 öne geçtiğimaçı kaybetseydi camia içindeçok ciddi sorunlar yaşanır,Okan Buruk da oyuna geç müdahaleettiği için yerden yere kesinvurulurdu. Hatta şampiyonluk şansı bile zora girer, psikolojik baskı oluşurdu. İlk yarı Sane'nin mükemmel ortasına, mükemmel kafa vuran Barış'ın attığı erken gol, oyunun yönetimini tamamen G.Saray'ın eline geçirmesini sağladı. İlkay'ın şans golü sonrası Sallai eğer karşı karşıya kaldığı iki pozisyondan birini gol yapsa maç bitecek, Göztepe de tükenecekti. GöztepeliJuan'ın golü sonrası, DevlerLigi'nde oynamış G.Saraylı oyuncularınyaptığı panik şaşırtıcı,ürkütücü ve korkutucuydu. Resmen G.Saray, korku tünelinden geçti. 75. dakikada Sara'nın ortasını kafayla gol yapan Lemina, hem arkadaşlarını hem teknik heyeti hem de taraftarlarını rahatlattı, Göztepe'nin bütün motivasyonunu söndürdü. G.Saray,bu galibiyetlesadece3 puankazanmadı, rakipleriyle arasındakipuan farkını 4'e çıkardığıgibi Trabzon maçında içine düştüğübaskıdan kurtuldu. Leroy Sane istekliydi, Sanchez-Singo ikilisi çok riskli oynadılar ve hatalar yaptılar. Kaleci Uğurcan Çakır, G.Sarayadına yaptığı kurtarışlarla geceninen önemli oyuncusuydu.