Beklenenden erken dönebilir

1- Osimhen'in, ülkesiNijerya'daki açıklamalarıiçin yorumunuz nedir? Bu,Galatasaray Sağlık Heyeti'nicamia önünde zor durumda bırakır mı?

G.Saray, Osimhen'e göre oynamaya alıştı. Futbolda atan ile tutanın önemli olduğunu G.Saray'da net olarak gördük. Uğurcan kurtarıyor, Osimhen ya atıyor ya da attırıyor. Osimhen'siz G.Saray nasıl bir oyun ortaya koyacak merak ediyorum. Büyük ihtimal Lang solda, Yunus-Sane-Sallai üçlüsünden biri sağ kanatta, forvette de Barış görev yapacak. Liverpool'aelenmek G.Saray'a pahalıyapatladı çünkü en önemli silahıOsimhen'i 1 aydan fazlakullanamayacak. Osimhen'in, Nijerya'da açıklama yapması doğal. Bu bilgiyi kendisine büyük ihtimalle sağlık heyeti verdi. Ancak bir bilgi; ameliyattauygulanacak yöntem,Osimhen'in daha erkendönebilmesini sağlayacakdiyorlar.



İCARDİ BÖYLE GİDERSE FORMAYI GÖREMEZ

2- İcardi'nin bu süreçtetakımda bir katkısı olabileceğineinanıyor musunuz?Sözleşme için bir görüşme de yapılmadı.

Geldiği günden itibaren taraftarın ve takım arkadaşlarının sevgilisi olan İcardi, son dönemdeki tavırları ile büyük tepki çekiyor. Özellikle Liverpool maçında oyuna girmek istememesi ve sürekli "Ben ilk 11'i istiyorum.Osimhen'in arkasında 10numarada görev yaparım" diye Okan Buruk üzerinde baskı kurmaya çalışması arkadaşları tarafından da hoş karşılanmadı. İcardi, Osimhen'in olmadığı dönemde hocasına gidip yaptıklarından dolayı özür dilemeli ve "Kalan haftalardaher sorumluluğualırım" diyerek göreve talip olmalı. Eğer İcardi tavırlarında geri adım atmazsa Okan hocanın kendisine forma vereceğini düşünmüyorum. Bu hali ile G.Saray, İcardi'ye yeni kontrat önermez! İcardi, tekrardansevilen ve çalışan İcardihaline geri dönmeli.