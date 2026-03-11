Çeyrek final kapısını açtılar

G.Saray yine Avrupalı kimliğini sahaya yansıttı, gruplarda yendiği Liverpool'a bir kez daha yenilgiyi tattırdı. Seyircinin müthiş desteği, bu kez ıslık fırtınasını kasırgaya döndürdü. Özellikle Osimhen'i motive etmek için açılan pankart duygu yüklüydü, Nijeryalı yıldız gözyaşlarını tutamadı. Osimhen belki gol atmadı ama yine müthiş mücadele ederek arkadaşlarının enerjisini hep yukarı çekti. İlk Liverpool maçına oranla G.Saraylı oyuncular zaman zaman bireysel hatalar yapmalarına rağmen birbirlerinin eksikliğini veya yanlışlarını gidermek için saha içinde kenetlendiler. Brezilya Milli Takımı'na çağrılmak,Sara'yı olumlu etkilemiş. Takımıbir maestro gibi yönetti. Barış mücadeleci kimliği ve sert koşuları ile Liverpool'un iki kanadını da sarstı. Jakobs çok iyi oynadı, özellikle Lang topu ayağına aldığında aklı ile hareket etti, etkili paslar ve ortalar yaptı. Liverpool pahalı ve kaliteli bir takım. G.Saraylı oyuncular hep ciddi oldu. Zaman zaman dikkat sorunu yaşasalar da rakibe pozisyon vermediler. İlk yarıda Osimhen önüne düşen topa etkili vuramadı, bir kafa vuruşunda köşeye topu bırakamadı. Ama Lemina'nın golünde kale içine düşen topa Osimhen kafayı vurdu. G.Saray'ın enakıllı oynayan oyuncusu Lemina'ydı.Yorulana kadar müthiş toplar kaptı,hücuma destek verdi, pas oyununakatkı sağladı. Torreira her zamanki gibi enerji santrali olarak en çok koşan, mücadele eden oyuncu oldu. Kaleci Uğurcan da kritik kurtarışlara imza attı. Rövanş kolay olmayacak. Sanchez de yok! G.Saraylı oyuncularda Liverpool'un röntgeni var. Telaş yapmazlar sakin kalırlar, yardımlaşmayı öne çıkarırlarsa çeyrek final biletini alırlar.