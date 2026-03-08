Bir kaleciden çok daha fazlası

Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra 1-0'lık skor avantajını eğer koruyabildiyse bunu kaleci Uğurcan'a borçludur. Uğurcan, Galatasaray'ın baskı yediği anlarda kalesinde devleşti. Orkun'un ve Cerny'nin gollük vuruşlarını kurtardığı gibi arkadaşlarının direncini ayakta tuttu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Metin Oktay'dan sonra "Beni en çok Osimhen heyecanlandırıyor" demişti. Nijeryalı yıldız, Sane'nin ortasını bireysel becerisiyle gole çevirirken maç boyu takım için müthiş çalıştı. Özellikle Galatasaray, 10 kişi kaldıktansonra arkadaşlarını doğrupozisyon almaları konusunda sık sıkuyardı. Sanchez'e de kornerlerde öne çıkmaması talimatını verdi. Sane ne kadar sorumsuz bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Galatasaray derbide öne geçiyor. Gereksiz yere yaptığı faullerle kırmızı kart görüp takımını yalnız bırakıyor. Okan hocanın, Sane'ye olan takıntısına şaşırıyorum. Sane, yaptığı orta dışında hiç ikili mücadeleyi kazanamadığı gibi kaptırdığı toplardan sonra bile rakibini kovalamadı. Okan hocanın onu oyundan almamasıbir akıl tutulmasıydı. Liverpool maçı öncesi Sane'nin sorumsuzluğu sonrası G.Saray'da oyuncular, 10 kişilik bölümde müthiş biri enerji harcadılar. G.Saray, şampiyonluk yolunda dev bir engeli aşarken bu başarıda en büyük pay, atanı Osimhen ile tutanı Uğurcan'ın büyük mücadelesi sayesindedir. Okanhoca da nihayet ilk derbisinikazandı.