Ben bu oyunu gördüm! Bu tuzağa asla düşmem

G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile Atletico Madrid maçı öncesi stattaki makamında sohbet yaptık… Başkan, çok öfkeliydi. Bir dokundum, bin işittim! Noktasına, virgülüne dokunmadan Sayın Özbek'in sözlerini yayınlıyorum… "Beni yıpratmak istiyorlar. Ben bu oyunu ilk başkanlığım döneminde gördüm. Beni seçime götürüp başkanlığı kaybetmeme neden oldular. Aynı tuzağa asla düşmem. G.Saray'ın bir başkanı, bir de yönetim kurulu var. Göreve geldiğimizden itibaren birlikte hareket ediyor, birlikte çalışıyoruz. Mehmet Özbek, Cenk Ergün ve Serdar Güzelaydın yönetiyor diyenler ortalığı karıştırmak istiyor. Bu üçlünün yönetimle yakından uzaktan ilişkileri bile yok. Sportif AŞ olarak çok büyük bir kâr elde ettik, önemli transferlere imza atıp Osimhen, Sane, İlkay, Uğurcan, İcardi gibi isimleri G.Saray'a kazandırdık. Maalesef başarıyı kıskananlar var."

SÜREN'DEN MESAJ: BAŞARIYI KISKANANLAR VAR

Sağlık kontrolüm için, önceki gün Fulya Acıbadem Hastanesinde Prof. Dr. Dilaver Özturan'ı ziyaret ettim. Bir sürprizle karşılaştım, G.Saray'ın efsane başkanı Faruk Süren de oradaydı. KKTC G.Saraylı Taraftarlar Derneği Başkanı Talat Karapelit de oradaydı. Sayın Süren ile ayaküstü G.Saray gündemini değerlendirdik. "Kuzu postuna bürünmüş kurtlar" başlıklı SABAH Gazetesi'ndeki yazımı okumuş ve çok beğendiğini iletti. Geriye dönerek, bana içini döktü: "Gerçekten G.Saray'da başarıyı kıskanan bir kitle var. Sürekli eleştiri yapmaya bayılıyorlar. Dursun başkana yapılanları bana da yaptılar. Yönetim çok başarılı ancak transferlerde daha güçlü ve profesyonel ekip ile çalışmalılar. Biz Hagi-Popescu-Taffarel-İllie transferlerini bitirdikten sonra açıkladık. Transferde gizlilik doğru yönetilmeli, çok fazla ses çıkarmamalı, imza aşamasına geldiğinde camia ile paylaşılmalı."



BONSERVİS BORCU BİTECEK

BAŞKAN Dursun Özbek, oyunculara borç olduğu iddialarına ise net yanıt verdi: 'G.Saray oyuncularına para ödeyemiyor' diye bizi yıpratmak adına dedikodular üretiliyor. Ödemesek oyunculardan 15 Ocak'ta aldığımız borçsuzluk kağıdını UEFA'ya verebilir miydik? Yabancılar parasını almamışsa asla, 'aldık' diye imza atmaz. Ayrıca bu sezon aldığımız Osimhen, Uğurcan ve Singo dahil tüm bonservisli oyuncuların tüm ödemelerini bu sezon bitiriyoruz. Kendi imkânlarımızla Kemerburgaz'ı tamamladık, yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Transferlerimizi de yapacağız. Benim başarılarımı kıskananlar uydurma gerekçelerle hem yıpranmamı hem de taraftarla aramı açmaya çalışıyor. Ben ve yönetim tam yol projelerimize odaklandık."