LEVENT TÜZEMEN

Transfer için 28 Ocak’ı bekleyin!

Okan Buruk'a karşı satrancı Tedesco kazandı. Tedesco, derbiye çok iyi hazırlanmış. Fenerbahçe'yi akıllı oynattı. Alanları daralttılar, Galatasaray'a geniş alan bırakmadılar. Lemina ve Torreira'nın hareket noktalarını kısıtladılar. Kerem, Sallai'nin bölgesinden çok fazla hücum yaptı. Galatasaray ise Fenerbahçe'nin iki kanadından da hızlı atak geliştiremediği gibi çok fazla hücum ortaları da yapamadı. Yunus ve Sane etkisizdi. Okan hocanın, kalede Günay tercihi bence gereksiz bir sürprizdi. Gaziantep'te Trabzon'a karşı Uğurcan ile oynuyorsun, Süper Kupa final-i ne Günay'la çıkıyorsun. Peki Okan hoca niye G.Antep'te Günay'ı oynatmadı? Ben Günay için kötü kaleci demiyorum ama Galatasaray savunmasının Uğurcan'la oynama alışkanlığı var. Guendouzi'nin şutunda maalesef Günay kapattığı köşeden golü yedi. Ben yönetimin transfer konusunda 28 Ocak'ı beklemesine akıl erdiremiyorum. Fenerbahçe yönetimi Musaba'yı getirdi, Samsunspor'u yendi; Guendouzi'yi getirdi, Fransız oyuncu golünü attı. Ayrıca sezon başından bu yana Sanchez, inişli çıkışı bir grafik sergiliyor. Oyundan çıkması, Lemina'nın zorunluluktan stoper oynaması kaçınılmazdı. Oyunun genelinde Fenerbahçeli futbolcular, mükemmel konsantre olmuşlardı. Galatasaray yönetimi, hâlâ 28 Ocak'ı beklemeye devam etsin! Takım sağ bek, stoper, orta saha ve bir kanat oyuncusu alınması için bağırıyor. Koskoca Galatasaray takımı, ilk yarı rüzgârla birlikte oynamasına rağmen kaleye şut bile atmayı düşünmedi.

