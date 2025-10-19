19 Ekim 2025, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Karşılaşmaya Leroy Sane imza attı
LEVENT TÜZEMEN
Karşılaşmaya Leroy Sane imza attı

Karşılaşmaya Leroy Sane imza attı

19.10.2025, Pazar
Sane'yi ilk kez istekli, coşkulu ve çalışkan gördüm. Sorumluluk alarak oynadı, İlkay'ın hazırladığı pozisyonda düzelttiği topu düzgün bir vuruşla tavana astı. Sane, golün dışında takım savunmasına destek verdi ve sık sık orta alana gelerek pas trafiğine katıldı. Attığı ikinci golde Sara ile yaptığı duvar pasının yanında çabukluğunu, tekniğini ve hızını ön plana çıkardı. Maça Sane imza attı.
Şu gerçek; özlenen Sane, Galatasaray'ın oyununun patronu İlkay'ın yardımıyla sahne alacak. Mertens sonrası İlkay transferi sistem için doğru hamle oldu. İlkay, koşu kalitesinin yanı sıra attığı kilit paslarla Galatasaray'a hücum etkinliği kazandırdı. Sara, oyunu yönetme konusunda etkin rol alınca İlkay rahat oynama fırsatını yakaladı. Sara, yüzde 92 pas isabetiyle oynadı. Barış Alper, yine mücadelesini gösterdi ama gol denecek son vuruşlarda yine isabetsizdi. Barış şut çalışmasını ısrarla yapmalı. Torreira, kalitesini ve çalışkanlığını alkışlattı.
Başakşehir ilk yarı Galatasaray kalesine hiç gitmedi. Okan Buruk'un yaptığı rotasyon, Galatasaray'ın oyun ritmine ve pas alışkanlıklarına olumsuz yansıdı. Galatasaray eğer 4 günde iki maçı üst üste oynayamayacaksa bu pahalı kadro neden kuruldu? Nuri Şahin'in ikinci yarıya Da Costa ile Ebosele hamlesi Galatasaray'ın başını ağrıttı. Biri ofsayt olmak üzere Galatasaray iki gol yedi. Kaan Ayhan-Abdülkerim ikilisi savunmanın göbeğinde yan yana oynamaz. Çünkü ikisi de çok ağır.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Dünya Kupası’na gitmek bize yakışır! 15.10.2025 Çarşamba
Aslantepe’de dejavu! 05.10.2025 Pazar
Islık fırtınası Liverpool’u bitirdi! 02.10.2025 Perşembe
Gerçekleri tarih yazar! 01.10.2025 Çarşamba
Akıllı oynadı 30.09.2025 Salı
Leroy Sane sorumluluk almıyor 27.09.2025 Cumartesi
Sane, Lucas Torreira’yı örnek alsın 23.09.2025 Salı
Amatör maçta bile yaptırmazlar! 19.09.2025 Cuma
Aslan ruhunu Barış Alper’le buldu 14.09.2025 Pazar
Birileri kulağını çekmeli 09.09.2025 Salı
Daha Fazla Gör