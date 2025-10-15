15 Ekim 2025, Çarşamba
LEVENT TÜZEMEN
15.10.2025, Çarşamba
Türk Milli Takımı'na Dünya Kupası'na gitmek çok yakışır. 3 gün arayla önce Bulgarlar'a 6 gol atan, Gürcüler'i 4 golle geçen ve toplamda 10 gol atan Milli Takım oynadığı oyunla izleyenlere güven ve mutluluk verdi. Güzel oyunun temelinde yetenekli, becerikli, kaliteli, dengeli ve birbirini tamamlayan oyuncu grubuna sahip olmamazın etkisi var. Kocaeli tribünlerinin hazırladığı konforlu tezahüratlar, A Milli Takım'ın coşkulu, arzulu, istekli ve kazanma duygusu yüksek, keyif veren bir maç izlememizi sağladı. Millilerin motivasyonu ve hırsı "Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz" inancındaydı. İlk 15 dakikada golü erken bulmak adına telaşlıydık. Abdülkerim'in mühendis ölçüsündeki uzun pasına koşu yapan Kenan Yıldız'ın akıllı bir aşırtma ile attığı gol Gürcistan adına sonun başlangıcı oldu. Gövdeli galibiyet "Play-off" kapısını ardına kadar açtı. Sahanın her yerine basan millilerimiz coşkuyu hep yüksek tuttu. Önde yaptığımız baskı Gürcü savunmasının dengesini bozdu. İki duran topta Hakan'ın ölçülü ortalarında iki kafa golüne imza atan Merih'in doğru pozisyon alması akıl doluydu. Özellikle İsmail orta alanı tek başına tuttu. Eren ile birlikte Kenan'ın kanat bindirmeleri etkiliydi. Kerem belki çok top kaybı yaptı ama önde yaptığı koşular, Gürcü savunmasına telaş yaptırdı. Yunus'un attığı gol öncesi Kerem'in topa dokunup başlattığı atak değerliydi. Hakan oyunun liderliğini yaparken hem etkili ortalar yaptı hem fazlasıyla koştu. Bir uyarı; Montella'nın, skor üstünlüğüne kavuşan takımın "Maç bitti" rehavetine girmesini önlemesi gerekir.
