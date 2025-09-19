19 Eylül 2025, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Amatör maçta bile yaptırmazlar!
LEVENT TÜZEMEN
Amatör maçta bile yaptırmazlar!

Amatör maçta bile yaptırmazlar!

19.09.2025, Cuma
Şampiyonlar Ligi seviyesinde en fazla sahne alan Galatasaraylı oyuncular, takım olarak bu kadar kolay ve ucuz goller yememeli. İlk yarım saatte Frankfurt'a top göstermeyen, Yunus'la erken golü bulan İlkay'ın akıl dolu frikiğine kötü bir vuruş yapan Barış'a rağmen Galatasaray taraftarlarına güven verdi. Futbolda başarı ayrıntılarda gizlidir. Yunus'un gereksiz pas fantezisi pahalıya patladı, Frankfurt golü buldu, tribünleriyle birlikte bir anda morallendi. Yine Devler seviyesinde bir İtalyan hakem Guida böyle hata yapmamalı. Torreira'nın rakipten temiz çaldığı topa rağmen İtalyan, faul düdüğü çaldı ve Barış'ın attığı kafa golünü resmen engelledi. Oysa bekle, golü ver, eğer bir hata varsa VAR'dan döner. Galatasaray'ın devreye berabere gireceğini düşünürken, öyle kötü iki gol yediler ki tribünlere adeta saç baş yoldurdular. Can'a bu kadar rahat vuruşu amatör maçta yaptırmazlar. Hayaller üç puandı, sonuç hüsran oldu. Yenilen iki golde Sanchez'in pozisyon hataları vardı. Uyarıyorum; Galatasaray'ı rakip kaleye hızlı taşıyacak dediğimiz Sane böyle oynayacaksa sorun yaratır. Dünya şampiyonu olmuş, Devler Kupası'nı kaldırmış, sayısız şampiyonluklara imza atmış İlkay, Galatasaray'ın saha içi öğretmeni olmalı, bütün takımı pozisyon bilgisi konusunda sürekli uyarmalı. Geçmişte bunu Mertens başarıyla yapıyordu. Yani Galatasaray'ın İlkay'ın liderliğine ihtiyacı var.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Aslan ruhunu Barış Alper’le buldu 14.09.2025 Pazar
Birileri kulağını çekmeli 09.09.2025 Salı
Osimhen’i kanatlardan besleyin! 31.08.2025 Pazar
Aslan’ın maestrosu Yunus Akgün 25.08.2025 Pazartesi
Ben bu değişimi alkışlarım! 09.08.2025 Cumartesi
G.Saray için milat! Sıfır borçla yola çıkıyoruz 28.07.2025 Pazartesi
Transferi kim engelliyor? 14.07.2025 Pazartesi
Victor Osimhen %51 kalacak 04.07.2025 Cuma
Uyarıyorum! Ter Stegen 2. Falcao olabilir 21.06.2025 Cumartesi
F.Bahçe’yi krize soktu 31.05.2025 Cumartesi
Daha Fazla Gör