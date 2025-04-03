03 Nisan 2025, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Jose Mourinho çıkmaza girdi
LEVENT TÜZEMEN
Jose Mourinho çıkmaza girdi

Jose Mourinho çıkmaza girdi

03.04.2025, Perşembe

GALATASARAYLI oyuncular ve teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş yenilgisinden sonra kupadaki Fenerbahçe düellosunu belli ki onur maçı kabul etmişler. Özellikle ilk yarıda G.Saray, F.Bahçe'ye karşı 2-0'lık ağır bir üstünlük kurdu. Eğer Barış Alper vuruş becerisi kaliteli bir oyuncu olsaydı soyunma odasına G.Saray çok ağır bir skorla girerdi.

F.Bahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, skorun büyümesini engelledi.

Okan Buruk'un, Mourinho'ya Kadıköy'de ikinci kez diz çöktürmesi hem kendisi adına başarı yaratırken, öz güveninin de tekrar geri kazanılmasını sağladı. Okan hocanın tek forvetle derbiye başlaması, çok akılcıydı. Orta alanı Torreira-Lemina ve Sara'dan kurdu. Torreira ve Sara etkili, dikkatli futbol oynarken, Lemina ciddi top kayıpları yaptı, gereksiz faullere neden oldu. Osimhen attığı ilk golde topa resmen mermi hızında vurdu. Maç boyunca kendisini yıpratmaya çalışan F.Bahçelilere karşı dimdik ayakta kalmaya çalıştı, mücadeleden asla kaçmadı. Okan hoca kulübede sakin kaldı, oyuncu değişikliklerini bu kez doğru yaptı.

Oyundan düşen futbolcularını çok çabuk değiştirip G.Saray'ın fizik kalitesini korudu ve mücadeleyi kaybetmemesini sağladı. Okan hoca, Beşiktaş maçına bu kadro anlayışıyla çıkmadığı için ve çift forvetle oynadığı için kesin pişmanlık yaşıyordur. Kadıköy'de ezici bir futbolla ve zengin pozisyon üstünlüğüyle derbiyi kazanmak psikolojik olarak Mourinho'yu ve F.Bahçe'li oyuncuları çıkmaza sokacaktır.

"Kadıköy'de ezici bir futbolla derbiyi kazanmak psikolojik olarak Mourinho'yu ve F.Bahçe'li oyuncuları çıkmaza sokacaktır."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Okan Hoca doğru müdahale edemedi 30.03.2025 Pazar
Bu güç ve oyuncu havuzuyla iz bırakırız 22.03.2025 Cumartesi
Mütevazı kral Victor Osimhen 15.03.2025 Cumartesi
Önce yanlış, sonra doğru adım 10.03.2025 Pazartesi
G.Saray konuşmuyor! Ritmi yok ve lidersiz 04.03.2025 Salı
Dürüst-Albayrak göreve davet edilmeli 03.03.2025 Pazartesi
Bu grupta ikinci olmak skandaldır! 28.02.2025 Cuma
TFF, Mourinho için gereğini yapmalı 26.02.2025 Çarşamba
Bu beraberlikle stresini dağıttı 25.02.2025 Salı
Şeref kürsüsü Victor Osimhen’in 21.02.2025 Cuma
Daha Fazla Gör