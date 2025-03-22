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LEVENT TÜZEMEN
Bu güç ve oyuncu havuzuyla iz bırakırız

Bu güç ve oyuncu havuzuyla iz bırakırız

22.03.2025, Cumartesi
Montella'nın elinde hem yetenekli hem kaliteli hem de tecrübeli bir oyuncu grubu var. Bu kalitenin gücünü EURO 2024'te gördük. Hollanda karşısında Fransız hakem Turpin adaletli bir yönetim sergileseydi Milli Takım yarı finale çıkacak hatta finali zorlayacaktı. Macaristan karşısında zaman zaman etkili ama genelde vasat bir oyun sergiledik. 3-1'lik skor keyif verdi, yine de rövanşta çok dikkatli olmalıyız. Çünkü Budapeşte'deki maçta Macarlar bize karşı daha etkili oynayacaklardır. Montella, defans kurgusunu oluştururken Samet'in yerine Merih Demiral'ı oynatmalı. Güçlü bir orta saha oluşturmalı. Montella, İtalyan ekolünü iyi bilir, Macarlara karşı kompakt futbol anlayışıyla mücadele edip rakibi kontrataklarla avlamayı planlamalı. Türk Milli Takımı'nın marka olmuş ülkelerle baş edebilecek güçlü bir oyuncu havuzu var. Ben bu Milli Takım'ın, Dünya Kupası'na katıldığında iz bırakacak başarılara imza atacağını düşünüyorum.
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