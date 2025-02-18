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LEVENT TÜZEMEN
Psikolojik baskıyı F.Bahçe’ye yolladı

Psikolojik baskıyı F.Bahçe’ye yolladı

18.02.2025, Salı
G.Saray'ın yaptığı son transferlerden sonra Okan Buruk, her maça üçlü savunma ile başlamamalı. Bu üçlü anlayışı yüzünden G.Saray ilk yarıda Rizespor'a karşı etkisiz oynadı, tek isabetli şut atamadı. Pozisyon bile üretemedi. Sahada tek başına mücadele eden kişi Abdülkerim oldu. Barış Alper'in takım oyunundan uzak kendi ile savaşması, rakibi sırtına alarak ısrarla çalım atması takıma zarar verdi. Üçlü oynayınca elindeki bazı değerli oyuncuları kaybediyorsun. İkinci yarı Okan Buruk üçlüden vazgeçip doğru bir karar ile dörtlü defansa geçince G.Saray kendine geldi. Sallai-Eren ve Lemina'nın oyuna girmeleri G.Saray'ın Rizespor kalesinde fazlasıyla pozisyon üretmesini sağladı. 2. yarının hemen başında Frankowski'nin mükemmel ortasına Osimhen'in kafa ile vuruşu, galibiyet kapısını açtı. Zaferi yaşarken dikkati kaybetmemek gerekir. 7 dakika sonra Rize'nin Sowe ile attığı gol G.Saray savunmasının zaafı, Sanchez'in bireysel hatasıydı. Beraberlikten sonra G.Saray tüm hatları ile Rizespor kalesine yüklendi, kanatlardan etkili bindirmeler yaptı ama son vuruşlarda isabeti tutturamadı. Keşke Okan Buruk oyuna, yaptığı değişikliklerden oluşan ilk 11 ile başlasaydı, dörtlü savunmayı kullansaydı. Bir atasözü şöyle der: Sıcağa kar dayanmaz! G.Saray'ın Rize kalesinde kurduğu baskı sonunda meyvesini verdi, gecenin en çalışkanı Osimhen galibiyet golü ile rakibe psikolojik baskı yolladı. Ve derbiye G.Saray'ın 6 puan farkla çıkmasını sağladı.
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