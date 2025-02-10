LEVENT TÜZEMEN

Uyanık olun, bu bir oyun!

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi, G.Saray'a yapılmış bir operasyondur. Belli ki bu kararı başkan Murat Sancak verdi. Sahadan çekilme kararı Türk futbolunun dibine dinamit koymaktır. Hatta bile bile kaosa sürüklemektir. Sezon başından bu yana birçok takımın hakem kararlarından dolayı canı fazlasıyla yandı. Adana Demirspor da canı yanan takımlar arasında yer almaktadır. Küme düşmesi kesinleşmiş gibi görünen Adana Demirspor'un bir anda sahadan çekilmesi futbol alemine büyük zarar verir. Eğer Adana Demirspor ligin dibinde olmasaydı böyle bir karara imza atar mıydı? Çünkü Adana Demirspor'un birçok maçta canı yandı ama sahadan çekilmeyi asla düşünmediler. Bu çekiliş G.Saray maçına denk getirildi ve kamuoyunda yorumlara yol açtı. F.Bahçeliler 'helal olsun' diye destek verdi. Aynı F.Bahçe böyle bir çekilme operasyonunu Süper Kupa'da yaptı, U19 ile sahaya çıkıp sonra sahadan çekildi. G.Saray yönetimi kendilerine karşı bu oyuna hazırlıklı olup önlem almalı. Kuru gürültüye pabuç bırakmamalı. G.Saray tartışmalı bir penaltı kazandı. Bana göre penaltı da değil! Yabancı VAR'a göre penaltıymış ki müdahale edilmedi. Ama bu penaltı sahadan çekilme kararına neden olmamalı. G.Saray, Hatay'da verilmeyen penaltı nedeniyle berabere kaldı. VAR'da Belçikalı hakem vardı ama penaltının verilmesi için çaba sarf etmedi. G.Saray sahadan mı çekilmeliydi? 12. dakikada olan penaltı sonrasında Adana Demirspor 29. dakikada bir anda sahadan çekildi. Böyle bir karar alınacaksa penaltı atılmadan önce Adana Demirspor çekilebilirdi. Türk futbolu adına kaos yaratacak, utanç gecesi yaşadık.

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