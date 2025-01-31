31 Ocak 2025, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Umarım bu yenilgi ders olur!
LEVENT TÜZEMEN
Umarım bu yenilgi ders olur!

Umarım bu yenilgi ders olur!

31.01.2025, Cuma
Eline geçen fırsatları elinin tersi ile itersen sonucuna katlanırsın. Ajax önünde alınan yenilgi umarım G.Saray için çok büyük ders olur, Okan Buruk'un ayakları yere basar, hayal dünyasından çıkar. Rigas ve Dinamo Kiev önünde eline geçirdiğin gövdeli skorları koruyamazsan ve ilk 8 şansını düşlerken bir mağlubiyet ile hem yenilmezliğini kaybedip hem de gerilere düşersen Avrupa kupalarında başarılı oldum diyemezsin. Eğer bir takımın sağ beki kulübede oturuyorsa, sol bek olarak alınan Jakobs en kritik maç öncesi 'ağrılarım var' diyerek tribüne çıkıyorsa ve bu iki oyuncu yerine Kaan sağ bek Berkan sol bek oynuyorsa G.Saray'ın kaybetmesi çok normal. Okan Buruk haftalardır "Ben oyuncularıma güveniyorum. Şu maçı kazanacağız, şu maçı kaybetmeyiz" diye demeçler verdi. Oysa G.Saray'ın haftalardır fizik gücü aşağılarda geziniyor, Yunus ve Barış Alper çok maç oynadıkları için sezon başı performanslarını aratıyorlar. Ajax önünde de şuursuz baskılar kuran, final vuruşlarını yorgunluktan bitiremeyen bir G.Saray izledik. Ayakta kalan tek oyuncu Sara oldu. Gol aradı, etkili ortalar yaptı, final pasları verdi ama arkadaşlarının coşkulu oynamasını sağlayamadı. Bir suçlu da G.Saray transferlerini yöneten insanlardır. Çünkü takım sağ bek, kanat oyuncuları, santrfor, stoper istiyorum diye bağırıyor. Jakobs'un haline bakılırsa sol bek de alırlar mı acaba? Amsterdam'da gerçeklerle yüzleşen Okan Buruk takımını önce zihinsel sonra mental ardından da fizik olarak lige hazırlamalı. Transfer uçakları da inmeye başlamalı. Çünkü bu G.Saray'ın dar kadro yapısı ile 6 puan önde olmasına rağmen lig yarışı da zora girer.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İyi ki Osimhen var 26.01.2025 Pazar
Norveçli hoca, canavarı ortaya çıkardı 23.01.2025 Perşembe
Buruk kendini sorgulamalı 22.01.2025 Çarşamba
Hiç hesapta yoktu 18.01.2025 Cumartesi
Takımın cesur yüreği Barış Alper 13.01.2025 Pazartesi
Herkes kapısının önünü süpürsün 12.01.2025 Pazar
Rotasyon gereksizdi 09.01.2025 Perşembe
Sorumluluk alanlarla 3 puan geldi 05.01.2025 Pazar
Fatih hoca başarıya doymaz 28.12.2024 Cumartesi
Yunus&Osimhen’in mükemmel uyumu 23.12.2024 Pazartesi
Daha Fazla Gör