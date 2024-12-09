LEVENT TÜZEMEN

Gaddar tekme!

Galip gelmek mutluluk verir. Bazı galibiyetler uzun mesafeli yarışlarda çok değerli ve anlamlıdır. G.Saray'ın Sivas deplasmanında 10 kişi kalıp 1-0 geri düştükten sonra kazanması, psikolojik açıdan unutulmayacak maçlar bölümüne yazılacaktır. G.Saray sadece puan farkını çıkarmadı, zirvedeki rakibini de baskı altına aldı.

Okan Buruk'un 4'lü savunmaya yönelik kurduğu 11 başlangıcı etkiliydi. Ancak Metehan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan G.Saray'ın 3'lü savunmaya dönmesi, Sivas'ın daha istekli olmasını sağladı. Başarının şartları arasında, "İstemek, mücadele etmek, cesaretli olmak" önemli yer tutar. Galatasaraylı oyuncuların sahada kazanma duygusuyla maça asılması, önemli bir galibiyet getirdi. Barış iki kişilik oynadı, kalite kokan kritik bir gole imza attı. Çalışkanlığı itici güç oldu. Osimhen'in atletik gücüyle yarattığı penaltı sonrası gol olan vuruşunu hiçbir kaleci çıkaramazdı. Sanchez ikili pozisyonlarda dikkatliydi. Yunus, Sara ve sert darbelere maruz kalan Mertens pas dağıtımında başarılıydı. Torreira yine orta alanda rakip atakları önledi ve kendisine ilk yarıda yapılan faul sonrası Sonko'nun ikinci sarıdan atılması gerekirdi. Sallai sağ bekte elinden gelen mücadeleyi sergiledi.

Not: Manaj'ın Barış'a yaptığı hareket gaddarlıktır, hainliktir, insanlık dışıdır. Benim ülkemde para kazanan bir yabancı oyuncu, benim milli takımımın gözdesi olan milli futbolcuya böyle bir hainlik yapıyorsa cezasız kalmamalıdır. Hakem Turgut Doman da Manaj'ın hareketine kırmızı göstermeyerek bu gaddarlığa ortak olmuştur. TFF Başkanı gerekeni yapmalıdır.

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