LEVENT TÜZEMEN

Galatasaray, Osimhen'in bonservisini almak için büyük bir planlama yapıyor. Sadece sponsorlar bu işin içinde olmayacak. Ayrıca Napoli ile yapılacak anlaşma içinBu paranın büyük bölümü, Osimhen için kullanılacak. Galatasaray'ın transferde istekli olmasının ana nedenlerinden biri Nijeryalı futbolcunun takıma çok çabuk uyum sağlaması, maçlarda 40 yıllık Galalatasaraylı gibi oynaması etkili. Taraftar da İcardi gibi Osimhen'in de takıma kazandırılmasını istiyor. Osimhen iseçünkü bütün takım ve taraftarlar bana karşı çok büyük sevgi gösteriyor" sözleriyle bunu göstermiş durumda.Işın Çelebi, divanda çok özel açıklamalaryaptı; Fenerbahçe ve Beşiktaş'a baktığınızzaman her yerinden Koç Holding'insponsorluğu fışkırıyor, Galatasaray'da KoçHolding'le ilgili hiç reklam yok. Bu ülkedeKoç Holding'in mamullerinden sadeceFenerbahçe ve Beşiktaşlı aileler mi faydalanıyor.Galatasaraylı aileler de Koçürünlerinden kullanıyor. Eski bakanIşın Çelebi'nin söylemlerinde ciddi birserzeniş vardı.Koç ailesinin Galatasaray'areklam vermemesinin altındaki gerçekleriIşın Bey dile getirmeye çalıştı.rekabet adına adaletsizlik ve haksızlıkolur. Hatta Başkan Ali Koç işi o kadarabarttı ki verdiği sponsorluklar konusundaeski başkan Aziz Yıldırım, F.Bahçe'ninKoç Spor olduğu yorumu yapmıştı.Teknik direktör Okan Buruk,bir basın toplantısında sezonsonu Muslera'nın gideceğikonusunda bilgi verdi.Hatta milli maç arasındaMuslera, ailesinin yanınauçtu. Galatasaray'dabüyük başarılara imza atan,şampiyonluklar yaşayan,kupalar kaldıran Uruguaylıeldiven, kulüp tarihe adınıaltın harflerle yazdırdı.Galatasaray yönetimi, yeni kalecikonusunda ciddi çalışmalar yapıyor.Benceyönetim Muslera'dansonra Galatasaray'ın kalesinetransfer edeceği isimkonusunda Uruguaylıyıldızdan destek almalı.Çünkü. Kendisigibi G.Saray'a uzun yıllar hizmetedecek bir kalecinin isminiyönetime vermeli.Oscar Wilde şöyle der; 'İnsanınkendiyle yüzleşmeye yüzü yoksa, başkalarınınhatalarıyla oynar durur…'Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yabancıhakem istemesi, bu söylemle örtüşüyor.İki kulüp, hakemlerin eğitilmesiniistemiyor, kolaycılığı seçip,ısrarla yabancı hakem istiyor.O zaman FIFA ve UEFAbize ne gözle bakar. Galatasaray,yabancı hakem ister mi bilemem amabütün kulüpler "Yabancı hakem istiyoruz"şeklinde deklarasyon yayınlarsabunu TFF gözden geçirebilir.Ama tüm maçlara yabancı hakem atamak,Kaliteli yabancıeğitmenler getirelim, kaliteli yerli eğitmenlerleortak çalışmalarını sağlayalım,hakemlerimizi de tespit ederkengüçlü bir karakter analizi yapalım.