LEVENT TÜZEMEN

Hamleler doğruydu

Arzulu, istekli, coşkulu, çok iyi organize olan, topa hakim olan, oyuna hükmeden bir Milli Takım izledik. Montella'nın sahaya sürdüğü 11'in tek eksiği, ideal bir golcümüzün olmamasıydı. Yunus, Kerem, Barış ile kanatlardan ve merkezden Karadağ kalesine yüklendik. Duran toplarda kafa vurmaları için Merih ile Abdülkerim'i hücuma yolladık. Orkun ve Hakan'ın dış şutlarıyla gol aradık. Karadağ'ın savunmada park ettiği otobüse takıldık. Arda'nın sihirli sol ayağıyla final pasları atmaya çalıştık. Yüklendik, ön alan baskısı yaptık ama golü bulamadık. Uzun Karadağ savunmasına yüksek ortalar yapmamız hataydı. Çünkü yerden ayağa pas yaptığımız sürece oyuna ve topa etkili sahip olduk. Montella'nın, Arda-Hakan- Orkun üçlüsünü bir arada oynatması orta alanda sıkıntı yarattı. Direncimizi yukarı çekecek ve rakibi karşılayacak "Torreira, Amrabat" tipi bir oyuncuya ihtiyaç var. Karadağ bazen orta alandaki zaafımızdan yararlanıp hızlı atak girişimlerinde bulundu ama Merih ile Abdülkerim bu atakları önledi.Montella oyunu iyi izledi ve doğru hamleler yaptı. İdeal santrfor adına Bertuğ hamlesi, Milliler'in hücumda çok adamla olmasını sağladı. Zeki ile İrfan Can Milli Takım'a enerji kattı ve hücuma zenginlik getirdi. İtalyan hoca, Kenan Yıldız'ı oyuna alınca Karadağ'a aradığımız darbeyi vurduk. Kenan'ın vuruşunda direkten dönen topu İrfan Can fırsatçılığı ile gol yaptı. Montella'nın çok yorulan Arda'nın yerine orta alana Kaan Ayhan'ı alması, gol yememek ve rakibi önlemek adına çok doğru bir hamleydi. Çok iyi oynadık, Karadağ'ı sahasına hapsettik, çok pozisyona girdik, çok kaçırdık ama haklı bir galibiyet aldık.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın