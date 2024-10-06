LEVENT TÜZEMEN

G.Saray'ın 2 yıl şampiyon olmasında Okan Buruk'un büyük payı var. Özellikle gövdeli oyuncuların yönetilmesi konusunda çok başarılıydı ama en büyük desteği Erden Timur'dan görüyordu.Timur özellikle tüm oyuncularla yakından ilgileniyor ve Okan hocanın maçlara tamamen konsantre olmasını sağlıyordu. Okan Buruk üzerine oyunlar oynanıyor. Bunu da parayla yönetilen bot hesaplar yapıyor. Amaç G.Saray'ı, Okan Buruk'u ve yönet-i mi yıpratmak. Okan hocayı değiştirmek G.Saray'a fayda değil, zarar getirir. Yönetimin de böyle bir anlayışta olduğunu düşünmüyorum.Bir olay anlatayım; Geçen sezon G.Saray, evinde F.Bahçe'ye yenildikten sonra Okan Buruk ile Fatih Terim, Küçük Metin'in (Metin Çekiçler) cenazesinde bir araya geldi, sohbet etti. Terim, Buruk'a şöyle dedi:Terim, eski öğrencisini hem seviyor hem de destek vermeye devam ediyor. Öküz altında buzağı arayanlar boşuna yangın çıkarmaya çalışmasınlar. O yangını çıkarmaya çalışanlar, yaktıkları ateşin odunları olur. Bu arada ibrasızlık konusunda çalışan eski yöneticilerin isimleri bende saklı, utansınlarKasımpaşa ve Rigas maçlarında yaşanan skandal sonuçlardan sonra G.Saraylı oyuncuların Alanyaspor'a karşı yüksek konsantrasyonla oynayacaklarını düşünüyorum.G.Saray'ın puan kaybı yaşayacağını düşünmüyorum. Ancak MHK'nın hakem olarakÇünkü MHK, Cihan Aydın'ı FIFA listesinden çıkardığında yerine 2 yılı doldurma şartı olmasına rağmen Mehmet Türkmen'i almak içi FIFA'ya başvuruda bulundu.Çünkü hakem Türkmen, TFF Süper Kupa finalinde sahaya giren Okan Buruk'a kart göstermediği için medyada eski hakemlerce ağır eleştirilmişti. G.Saray taraftarı da sıkıntılı süreçten geçen oyunculara maç boyu destek vermelidir.