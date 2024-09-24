LEVENT TÜZEMEN

Akgün'ün parladığı maç,Dönemin teknik adamı Fatih Terim'di, maçınyorumculuğunu da ben yapmıştım.O gece 4-1 kazanılanmaça Yunus damgasınıvurmuşTerim de Yunus'unoynadığı oyundan keyifaldığı için 19 yaşındakiyıldızını sahada tutmuştu.Futbolda milli takımlaraçok oyuncu veren Galatasaray zaman zaman bununsıkıntılarını yaşadı. Çünkü Yunus Akgün alt millitakımların turnuva maçlarında görev aldığı için Galatasaray'daçok fazla forma şansı bulamıyordu.Demirspor'a kiralık olarak gitmesi, yıldızınıparlattı.Yunus da Leicester'a kiralandı.Ancak gitmeden önceki sezonunda Avrupa önelemelerinde göz kamaştırmış, İcardi'ye yaptığı asisthafızalara kazınmıştı. Galatasaray'ın başarısında sadeceyabancı oyuncuların payı yok.derbi maçında Fenerbahçe sahaya 9 yabancı ileçıkarken Galatasaray'da 4'ü yerli 7 yabancıyla oynadı.Çünkü yerli oyuncuların derbilerde aidiyet duygularıçok yüksek oluyor.Fenerbahçe orta alanınıdarmadağın etti, savunmaya yardıma gelip kritikpozisyonları engelledi. Kazandığı toplarla Galatasaray'ıhızlı hücuma taşıdı. Mertens'in attığı harikagol öncesi harika göğüs pası veren Osimhen'ede ortayı mühendis gibi yaptı. Ayrıca ikinci yarıhızlı hücuma gitti, Osimhen'e 'al da at' dedi amaNijeryalı yıldız istediği vuruşu yapamadı.Çünkü bu başarınınaltında yerli ve milli teknikdirektör Okan Buruk'un çokönemli dokunuşları var.Silva, 2017'den bu yana Manchester City forması giyiyor. Benfica altyapısında yetişen 30 yaşındaki Portekizli on numara, Monaco'dan gittiği İngiliz ekibinde 6 lig şampiyonluğu olmak üzere 17 kupa kaldırdı. Premier Lig kariyerinde 238 maçta 39 gol-45 asiste imza attı.