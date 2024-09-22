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LEVENT TÜZEMEN
Çok iyi hazırlık çok iyi galibiyet

Çok iyi hazırlık çok iyi galibiyet

22.09.2024, Pazar

MOURINHO derbi öncesi Galatasaray'ı ve Okan Buruk'u söylemleriyle psikolojik bir savaşın içine çekmeye çalıştı. Çünkü Portekizli hoca gerginlikten beslenmeyi sever. Ancak Okan Buruk ile G.Saraylı oyuncular Florya'da zihinsel olarak Mourinho'nun gerginlik tuzağına düşmemek için özel olarak hazırlanmışlar.
Derbide öz güvenli bir G.Saray izledim. Okan hoca korkak davranmadı.
Hücum futbolundan ve rakibe önde baskı yapma anlayışından taviz vermedi.
Özellikle Sara'nın kazandığı toplar G.Saray'ı hücuma taşırken, F.Bahçe kalesinde tehditler oluşturdu. G.Saray takım halinde oynamaya özen gösterdi.
F.Bahçe ise bireysel becerilerle ayakta durmaya çalıştı. Oyunun direksiyonunda hep G.Saray vardı. Tüm oyuncular çok dikkatliydi.
Ciddiyetten uzaklaşmadılar.
Birbirlerine yardıma koştular.
Sara'yı ağır eleştirenler artık attığı golden sonra kendisine şapka çıkartırlar. Eğer Osimhen son vuruşlarda eski gücünde olsaydı.
G.Saray derbiyi çok daha farklı kazanırdı. Okan hoca, Kadıköy'e şampiyon hoca olarak geldi. G.Saray da sahaya lider olarak çıktı. G.Saraylı oyuncular derbiyi kazanmaya öylesine inanmışlardı ki tarihe geçen bir zafere imza attılar. Lider geldiği Kadıköy'den lider döndükleri gibi yenilmezliklerini de sürdürdüler.
Mourinho ve öğrencileriyle aralarındaki puan farkını 5'e çıkardılar.

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