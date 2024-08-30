LEVENT TÜZEMEN

Okan BBuruk'un ruh halini dağınık gördüm.Asıl sorun Erden Timur'un Florya'dan çıkmasıdır. Ben, Timur'un Florya'daki yönetimsel anlayışını anlatacağım…Çünkü bu akçeli işler konusunda yorum yapmak G.Saray başkanı Dursun Özbek'e düşer. Erden Timur Florya'dayken yönetimle medya arasında bir köprüydü. Yönetim işine bakıyor, medya oklarını yönetime batırmıyordu. Erden Timur medyayı hem kontrol ediyor, hem bilgilendiriyor, hem de yönetiyordu. Timur ayrıca yönetim ve teknik heyet arasında da katalizör görevi görüyordu. Okan Buruk'un bir dediği iki edilmiyordu. Şimdi roller değişti! Florya'da yalnız kalan Okan hoca, yönetimi korumak için öne çıkmaya başladı. Timur döneminde Florya'da kriz yoktu. Şimdi Zaha krizi tavan yaptı, Kerem-Barış Alper tartışmaları yaşandı, Abdülkerim'in ücret artış talebi gündeme oturdu. Timur futbolcularla özel diyaloglar kuruyor gerektiğinde hem oyunculara hem de ailelerine jestler yapıyor, zaman zaman hediyeler alıyordu. O dönem paralar geç ödense bile oyunculara neden geç ödendiği konusunda açıklama yapıyordu.Belli ki Erden Timur geri gelmeyecek. Şimdi bir örnek veriyorum… 25 Ekim 2014'te Ünal Aysal'ın yerine Duygun Yarsuvat seçildi. 8 aylık yönetiminde Dursun Özbek, mali işlerden sorumlu başkan yardımcısıydı. Takımın başına Hamza Hamzaoğlu getirildi. O yönetim bir doğru yaparak Florya'nın başına Ali Dürüst ve Abdürrahim Albayrak'ı getirdi. Bu ikili yaşanan krizlere dalga kıran olurken Hamza hoca sadece rakiplerin oyunları ve kendi takımı ile ilgilendi, G.Saray şampiyon oldu. Yarsuvat sonrası Dursun Özbek başkan oldu ama Florya'da aile ortamını sağlayan modelden vazgeçince Hamza hoca yalnız kaldı oyuncuların sorunlarını çözemedi ve gönderildi.Kıssadan hisse diyerek şunu hatırlatıyorum. Yarsuvat dönemindeki Dürüst- Albayrak ikilisinin Florya'daki sinerjisini yaşamış bir insan olarak Erden Timur'un yokluğunda tekrar aile ortamına dönülmesi için Timur'un görevlerini üstlenecek benzeri birine ihtiyaç var.Florya'da sinerjinin yaratılması için en uygun isim Abdürrahim Albayrak olabilir. Albayrak halk adamıdır, esnaf zihniyeti ile hareket eder oyuncunun gönlünü alır, yakından ilgilenir.2 yıl şampiyon olmuş hoca gönderilmemeli. Yönetim hocasına sahip çıkıyor. Bazı gazetecilerin bu yönetim ve Okan hoca sezon sonunu görmez düşüncelerinin yaratılan algıların eseri olduğuna inanıyorum.FloryaFlorya Projesi'nden en çokF.Bahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koçrahatsız olmuştu. Ve şu açıklamayı yaptı:"Siz her dönemin güçleri ile kol kolaolmayı çok iyi bilen bir yapısınız.Şuseçimler bitsin (Cumhurbaşkanlığı seçimi)projede neler döndüğünüanlatalım, bakalım adilrekabet mi var ne var göreceksiniz."Bu proje maalesefG.Saray muhalefetindekibazı kişilerin ağzını sulandırdı.Dursun başkan, FloryaProjesi ile ne yapacak?Süheyl Batum ve ekibi son seçimdesöz konusu projenin gelir maliyetininaz olduğunu, göreve gelirlerse çok ciddibir rakamla projeyi bitireceklerini söylediler.Ama seçimi kaybettiler çünkü genelkurul "dedi ve Dursun Özbek'i rekor oyla seçti.Florya ihalesine girecek isimler belliydi hatta en yüksek teklifi veren de belliydi. G.Saray'ın başına sevgi iklimi anlayışı ile gelen Dursun başkan olası tepkilere kulağını tıkamadı, genel kurulun komisyon talebini yerine getirdi. Değerli isimlerin olduğu komisyonun başına da Adnan Polat geldi. Polat, Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinde önemli projeler yapmış bir isim. Genel kurulda herkes bu projenin hayata geçirilmesi için başkan Özbek'e onay verdi.İşin perde arkasında Dursun Bey'in devletle ortak hareket etmesini hazmedemeyenler bulunuyor.Medyadaki uzantılar da söylemleri ve eylemleri ile Özbek'e açılan cepheye destek olup ateşe odun atıyorlar.Yüce'nin babası Ahmet Ocaklı Yüce, G.Saray camiası içinde çok sevilir ve çok etkilidir. Gönlü de zengindir, cebi de zengindir. Ali Yüce, yönetici olmadığı dönemlerde bile G.Saray'a dışarıdan önemli destekler vermiştir.Yönetim, keşke bir açıklama yaparken Ali Yüce'nin de görüşünü alsaydı. Ali Yüce bence fazla hassasiyet gösterdi, istifa etmeseydi daha doğru olurdu.