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LEVENT TÜZEMEN
Kalite ve teknik

Kalite ve teknik

09.03.2024, Cumartesi

REKORLAR gecesine G.Saraylı oyuncular güzel futbolla ayak uydurdu. Icardi'nin hat-trick yapması için topu Kerem Demirbay'a vermesi çok güzel bir jestti. Gol sonrası sevinç yumağının içinde Arjantinli yıldız baş köşede yer aldı.
Köhn'nün muhteşem golü ile maça başlayan G.Saray, oyunun kontrolünü hiç elinden bırakmadı.
Buruk, dar kadro ile şapkadan tavşan çıkarıyor. Berkan, sol stoper oynadı, başarılıydı, riske girmeden 1-2 hata dışında basit oynamayı tercih etti. Kaan'ın sakatlanması sonrası Barış Alper sağ beke geçti. Sahada mücadele eden kadronun çoğu şampiyonluk yaşamış oyunculardı. Yani Okan hoca final haftalarına girilirken bu havayı koklamış oyuncuları tecrübeyi, uyumu ve kaliteyi sahaya sürdü.

PSİKOLOJİYİ GÜÇLENDİRDİ
1 haftalık ceza Zaha'ya yaramış.
Takım oyununa ayak uydurmaya özen gösterdi. Icardi oyunu yönlendirme konusunda liderlik yaptı.
Mertens, yaş almayan oyuncu grubuna giriyor. En önemlisi aklı ile oynayıp arkadaşlarını yönetiyor.
Aktürkoğlu, etkili görünmese de oyunun savunma yönünde destek verdi. İki gol yemesine rağmen Muslera, tam bir denge kalecisi.
Rakip hızlanınca oyunu yavaşlatıyor, G.Saray hücuma kalkacaksa topu hızlı sokuyor. G.Saray, psikolojisini güçlendiren farklı bir galibiyet aldı. Şunu eklemek lazım; özellikle Demirbay'ın attığı ilk iki gol, kalitesini, tekniğini ve vuruş becerisini gösterdi.

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