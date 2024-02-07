LEVENT TÜZEMEN

Vinicius tam bir takipçi!

VAR sisteminin nihayet dört dörtlük çalıştığı bir maç izledim. VAR'da görevli Özgür Yankaya, maçın hakemi Metoğlu'nu kritik pozisyonlarda çok doğru uyardı. Sonuç: Maçın hakemi ile VAR uyumu, adaletli kararların çıkmasını sağladı. Dilerim bu doğru kararları ligde de izleriz, kritik maçlarda da bu sezon VAR'ın en formda hakemi Özgür Yankaya'nın daha fazla görev aldığını duyarız. Gözüm Vinicius'un üzerindeydi… Brezilyalı golcü, ilk maçında sürekli pozisyonları takip etti, mücadeleden kaçmadı, Halil Dervişoğlu bazı pozisyonlarda pas verseydi, Brezilyalı golcü bunları değerlendirirdi. Attığı gol de pozisyon takipçiliğinin eseriydi. Okan Hoca ideal kadroyu sahaya sürdüğünde özellikle Vinicius, İcardi ile birlikte oynadığında daha verimli olacaktır. Duran toplarda uzun boyunun avantajını kullanacağı gibi Sanchez ve İcardi gibi oyunculara da kafa vuruşlarında alan yaratacaktır. Bandırma, sert ve iddialı bir ekip. İlk golü yiyene kadar kompakt futbolu sahaya yansıttılar. Goller sonrası kapalı oyunu bırakıp açık futbolu tercih ettiler. Okan Buruk, G.Saray'da yeni bir anlayış başlattı. Her oyuncunun Berkan gibi stoperde, Barış gibi sağ bekte oynama alışkanlığını getirdi. Derin rotasyona rağmen G.Saray çeyrek finale kaldı.

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