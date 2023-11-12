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LEVENT TÜZEMEN
Akıl tutulması

Akıl tutulması

12.11.2023, Pazar

ÇOK beğendiğim bir atasözünü hatırlatayım, "Azim ile inat arasındaki fark akıldan başka bir şey değildir. Akılla direnme azim, akılsız direnme inattır. " Galatasaray da kaybetti. Okan Hoca inşallah hatalarından ders çıkarır ve inatlarından arınır. Okan Buruk formsuz bir dönem yaşıyor ve akıl tutulması içinde kadro seçimlerinde bazı oyuncuları oynatma konusunda inat ediyor. Örnekler vereyim:
1- Kazımcan'ı ısrarla sol bek oynatmak intihar etmek demek. Hatayspor iki golünü Kazım'ın bölgesinden yaptığı ataklarla buldu. Kazım çabuk değil, fizik gücü yok, pozisyon bilgisi ve rakip takibi oldukça zayıf.
2- 'En iyi antrenman maçtır' sözüyle Zaha ve Ziyech'e fizik güçleri yetmemesine rağmen sahada uzun süre tanımak diğer oyunculara da haksızlık oluyor. Gövdeli kartvizitlerine rağmen Zaha, "Al gülüm ver gülüm" şeklinde oynuyor. Ağır ağır takılan Ziyech ise sadece orta ve araya pas atarak idare ediyor.
3-Kazım çıkıyor, Kaan Ayhan savunmada Davinson Sanchez'in partneri oluyor, sol beke, "Oynamak istemiyorum" diyen Abdülkerim geçiyor. Okan Hoca sol tarafı ıslah edemediği için klasik hamleler yapıyor. Bir gün de sağ bek oynayabilen Kaan Ayhan sol bekte görev yapmalı.
4-Hatay maçında inanılmaz goller kaçıran Kerem'i eleştirelim. Ancak Kerem'den başka pozisyona giren var mı? Zaha'yı çıkarmıyorsun, Kerem'i sol tarafa orijinal yerine çekmiyorsun.
Skor 1-1 iken savunmayı eksik bırakıp Hatay'ın paldır küldür üzerine gitmemeyi düşünmüyorsun, topu rakibe bırakıp sen hızlı hücum çıkmayı akıl edemiyorsun.
Not: VAR'daki Emre Malok, dedikoduları boş çıkarmadı ve yine yaptı yapacağını.
Son dakikada Massanga'nın İcardi'nin ayağına basmasını hakeme inceletmediği gibi Galatasaray'ın penaltısını göz göre göre yedi…

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