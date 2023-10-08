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LEVENT TÜZEMEN
Bir de top gelse!

Bir de top gelse!

08.10.2023, Pazar

DÜŞLER Tiyatrosu'nda Manchester zaferini yaşayan Galatasaray, yorgun çıktığı Antalyaspor maçında çok iyi oynamamasına rağmen yıldız golcüsü Icardi ile kazandı.
Arjantinli yıldız, Sanchez'in attığı golde topu kafayla arka direğe mükemmel aşırttı. Kendi golünde ise Molde maçındaki gibi önüne atılan topu sol ayağıyla kalenin tavanına astı. Icardi bir gol makinesi ama kenarlardan hala etkili ortalar alamıyor.
Tete ile Zaha topla oynamayı seviyorlar ama Icardi'nin de gol için ortaya ihtiyacı olduğunu hatırlamalılar. Barış Alper çok çalışıyor, rakiple boğuşuyor ama top tekniğini, isabetli pas vermeyi Florya'da daha çok çalışarak geliştirmeli.

SANCHEZ ÇOK RAHATLATIYOR
Kazımcan'a Okan Hoca güveniyor, destek oluyor ve sol bek oynatıyor.
Kazımcan bunun kıymetini bilmeli ve futbolda ciddiyetsizliğe yer olmadığı unutmamalı, rakibe bacak arası atmayı da bırakmalı. Çünkü Kazımcan'ın kaptırdığı toplar Galatasaray için tehlike yarattı.
Zaha çıkıncaya kadar Kerem Aktürkoğlu forvet arkası oynadı.
Başarılıydı, çok koştu, çok çalıştı, pozisyon üretti hatta pozisyona bile girdi. Sol tarafa geçinde Kerem'in akordu ve ritmi bozuldu, top kaybı yaptı ve tekte pas atmayı düşünmediği için baskı yedi.
Sanchez ile Abdülkerim iyi bir uyum yakaladı. Sanchez sayesinde Lucas da rahatladı ve oyunu kurarken zorlanmadı.
Ndombele fizik olarak güçlendiğinde Lucas'a katkısı artar. Orta alanda Kaan Ayhan da tam bir görev adamı olduğunu gösterdi. Galatasaray iki cephede kazanırken Okan Hoca elindeki geniş kadroyu kimseyi küstürmeden dengeli ve akıllı kullanıyor.

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