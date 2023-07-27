LEVENT TÜZEMEN

Coşku, tempo ve uyuma tam not

Tadic transferi Fenerbahçe'ye nokta atışı olmuş. Jesus döneminde saha içi liderliğinin eksikliğini fazlasıyla hisseden Fenerbahçe, oyun zekası çok yüksek, pas kalitesi mükemmel olan ve sol ayağını raket gibi kullanan Tadic ile bu sezon fark yaratır. İsmail Kartal'ın en büyük yardımcısı olacak Tadic, Fenerbahçe'nin saha içi öğretmenliğini üstlenecek.

Hollanda altyapısı olan Ferdi, yıllarca Ajax'ta büyük işler yapan Tadic'in başyardımcılık görevini üstlenecek. Ferdi-Tadic ikilisinin uyumu Fenerbahçe'ye hücumda büyük katkı yapacaktır

Nefes almakta bile zorlayan nemli aşırı sıcak havada Fenerbahçe'nin yüksek tempoda oynaması, sezon kampını iyi geçirdiğinin göstergesidir. Ferdi'nin bireysel attığı gol ile Kent'in fırsat golüne kadar oluşan sürede Zimbru takımı top bile görmedi, sahasından bile çıkamadı.

Başkan Ali Koç'un bizzat beğenip aldığı Kent çalışkan, çok koşan, takım savunmasına sık sık yardım eden ve golü de kovalayan fırsatçı bir oyuncu. Kent'in attığı gol, oyunu iyi takip ettiğinin belgesidir.

Dzeko- Szymanski-Kent- Tadic dörtlüsünden oluşan hücum hattı birbirleriyle oynama ve ortak hareket etme konusunda hiç yabancılık hissetmedi. Eskilerden; başta Ferdi olmak üzere, Osayi, Mert Hakan, Serdar Aziz, Crespo, takım uyumu adına yeni isimlerle hiç yabancılık yaşamadı.

Savunmanın yeni ismi Djiku'yu rakip forvet hiç zorlamadı. Djiku, top ayağına geldiğinde çabuk oynamayı seviyor, pas verdiğinde de arkadaşına nereye pas atacağını işaret ediyor. Moldova takımı asla ölçü olamaz ama Fenerbahçe'nin coşkusu, temposu, hücum hattının uyumu ve verimliliği taraftarını mutlu etti.

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