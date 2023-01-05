LEVENT TÜZEMEN

Psikolojik güç G.Saray’ın elinde

A.Gücü galibiyetinin G.Saray için üç önemli etkeni var. 1-Geriden gelip maçı kazanmak. 2-Liderlik koltuğuna yeniden oturup Kadıköy'e psikolojik güçle gitmek. 3-İcardi, Oliveira, Boey, Torreira ve Kerem (71'de oyuna girdi) gibi 5 futbolcudan maça yoksun çıkmak. Abdülkerim ve Mertens gibi sarı kart sınırındaki futbolcularla oynamak ve kart görmemek.

Ankaragücü küme düşmez. Defans oyuncuları iyi, takım olarak ayağa isabetli pası etkili oynuyorlar. Ömer Erdoğan belirli bir sistem kazandırmış. G.Saray'da Mertens bir maestro gibi takımı yönetti. Gomis'in attığı golde verdiği pasın zarafeti göz kamaştırıcıydı. Eleştirdiğim Berkan; pas hataları yapmasına rağmen sahanın her yerine bastı, savaştı, kritik pozisyonlarda takımını baskıdan kurtardı.

Okan hocaya iki önerimi tekrar ediyorum; 1-Rashica mutlaka sağ kanatta oynamalı, sol tarafta etkisiz kalıyor ve isabetli ortalar yapamıyor. Barış'ın kafayla attığı mükemmel golün ortasını Rashica sağ kanattan yaptı. 2-Barış Alper mücadele eden bir oyuncu ama tekniği ve çalım becerisi kısıtlı. Dikine ve rakip defans arkasına yaptığı koşularla pozisyon üretiyor. Kanatta değil, Gomis'e yakın santrfor gibi oynamalı. İcardi'nin durumunu bilmiyorum ama Kadıköy'de Galatasaray takımı ideal kadrosuyla çıkacak. 3. yerli, Okan hocanın elini zorlayacak. Torreira ve Oliveira'nın birlikte oynadığını düşünürsek, İcardi oynamazsa Mertens'i forvete çekip Berkan'ı kullanmalı.

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