LEVENT TÜZEMEN

Rayo Vallecano maçısonrası ayak üstü sohbet ettiğim eskiyöneticiler şu yorumu yaptı:Bu görüşün altınaimza atıyorum. Okan Buruk'un Florya'dayaptığı basın toplantısında dilegetirdiği geniş bir kadroya sahip olduğudüşüncesine asla katılmıyorum.Kadro kağıt üstünde geniş ama yetenek,kalite, beceri ve oyun aklı olarakbir çok isim Galatasaray'da formagiyecek aşamada değil. Bu takımılige koysan asla zirve yarışının içindeolmaz. Maç boyu tribünler ciddiyetletezahürat yaptılar ama oyuncular bucidiyetle karşılık veremedi. Maç bitimio tribünler oynanan kötü futbolupnotesto etti, hatta Berkan oyundançıkarkan taraftarlardan tepki gördü.ara transferde özellikleyerli oyuncu konusunda adam gibibir planlama yapmalı. Örneğin solbek, sağ bek yerli olmalı, santrforada yerli bir golcü transfer edilmeli.Berkan orta sahayıkaldırabilecek güçte değil. Yaptığıpas hataları izleyenleri çıldırttı. Yerlibir oyuncu orta alana alınmalı. Yusufbu performansı ile Galatasaray'da ilk11'e giremez. Okan hoca bu gerçeğibiliyor ama Galatasaraylı kimliği içerisindeoyuncuları doğru bir hamle ileeleştirmiyor.