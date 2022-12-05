05 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Levent Tüzemen Yerli kalitesi artmalı
LEVENT TÜZEMEN
Yerli kalitesi artmalı

Yerli kalitesi artmalı

05.12.2022, Pazartesi
1- Galatasaray kadrosu yeterli mi?
Galatasaray, Rayo Vallecano maçı sonrası ayak üstü sohbet ettiğim eski yöneticiler şu yorumu yaptı: "Bu kadar kötü bir takım görmedik. Oynanan oyundan keyif almadık. Acemi oyuncular gibi iki pas yapamadılar." Bu görüşün altına imza atıyorum. Okan Buruk'un Florya'da yaptığı basın toplantısında dile getirdiği geniş bir kadroya sahip olduğu düşüncesine asla katılmıyorum. Kadro kağıt üstünde geniş ama yetenek, kalite, beceri ve oyun aklı olarak bir çok isim Galatasaray'da forma giyecek aşamada değil. Bu takımı lige koysan asla zirve yarışının içinde olmaz. Maç boyu tribünler ciddiyetle tezahürat yaptılar ama oyuncular bu cidiyetle karşılık veremedi. Maç bitimi o tribünler oynanan kötü futbolu pnotesto etti, hatta Berkan oyundan çıkarkan taraftarlardan tepki gördü.



2- Nerelere takviye yapılmalı?
Galatasaray, ara transferde özellikle yerli oyuncu konusunda adam gibi bir planlama yapmalı. Örneğin sol bek, sağ bek yerli olmalı, santrfora da yerli bir golcü transfer edilmeli. Mata ve Mertens'in performansları bir maçı 90 dakika çıkarmaya yetmez. Gomis de yarım saatlik golcü olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Berkan orta sahayı kaldırabilecek güçte değil. Yaptığı pas hataları izleyenleri çıldırttı. Yerli bir oyuncu orta alana alınmalı. Yusuf bu performansı ile Galatasaray'da ilk 11'e giremez. Okan hoca bu gerçeği biliyor ama Galatasaraylı kimliği içerisinde oyuncuları doğru bir hamle ile eleştirmiyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Muslera öfkesi 01.12.2022 Perşembe
Kartlar yeniden dağıtılacak! 13.11.2022 Pazar
Çaresiz bıraktılar 06.11.2022 Pazar
Okan Buruk yalnız bırakıldı 28.10.2022 Cuma
Palabıyık operasyonu mükemmel yaptı! 24.10.2022 Pazartesi
Oliveira’dan vazgeçme 20.10.2022 Perşembe
Rotasyon mağduru 16.10.2022 Pazar
Marek Hamsik çıkmamalıydı 11.10.2022 Salı
1 yıldır oyun anlayışı yok! 23.09.2022 Cuma
Kerem’in küskünlüğü artık bitti 12.09.2022 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA