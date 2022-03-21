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LEVENT TÜZEMEN
Morutan tercihi bir faciaydı

Morutan tercihi bir faciaydı

21.03.2022, Pazartesi
G.Saray'ın yenilgisini Barcelona yorgunluğuna bağlayamayız. Nou Camp'ta mükemmel kompakt oyunla gol yemeyen ve Barça'ya pozisyon bile vermeyen G.Saraylı oyuncuların, 1-0 öne geçtikten sonra kompakt oyun anlayışına dönmemeleri çok büyük hataydı. Gomis'in attığı gole kadar G.Saray dağınık, kopuk kopuk oynayan, rakibin pas yapmasına izin veren ve ikili mücadeleleri kazanamayan bir takım görüntüsündeydi. Torrent'in yorgun oyuncuları değiştirme konusunda hamle yapmaması büyük hataydı. 5 değişiklik hakkı olmasına rağmen, İspanyol hocanın iki değişikliğe gitmesi, bence sorgulanmalıdır. Özellikle Morutan tercihi tam bir faciaydı. Rumen oyuncu, 0 katkı ile oynarken 10 top kaybı yaptı. G.Saray yönetimine sesleniyorum: "10 milyon Euro verip aldığınız Cicaldau kulübede, Morutan sahada dökülüyor. Bedavaya G.Antep'e gelen Rumen Maxim harikalar yaratıyor. Maxim 1 gol attı iki asist yaptı." Verd-i ğim örnek kadro mühendisliğinin hatalı olduğunun tam belgesidir. Ayrıca Berkan ve Taylan, 'oyundan alınamazlar' diye bir kural mı var? Bu iki oyuncunun sadece savunma yönü ön plana çıkıyor, hücum zenginliği yok, pas becerileri yok, kaliteleri hiç yok! Yenilgiyi Barcelona yorgunluğuna bağlamak hatadır ama yapılan bireysel hatalar acemiliktir. Feghouli kulübede oturup oyuna girmiyorsa, oyun onu çağırıyorsa Cezayirli oyuncu, neden G.Antep'e getiriliyor? Torrent'in Feghouli ile arasında bir sorun mu var? Konya'ya götürülmedi, Barcelona deplasmanında oyundan alındı, Beşiktaş maçında çok iyi oynarken ikinci yarıya çıkmadı, en son Barça maçında kulübede bile olmadı. Feghouli gibi bir oyun liderine G.Saray'ın ciddi ihtiyacı var. G.Saray'ın en iyisi yine Kerem'di. Ancak Arda Kardeşler'in Kerem'e tutumu, çok çirkindi. Kitsiou'nun aşil tendonuna basmasının bedeli kırmızı kart olmalıydı ama Arda Kardeşler ne faul verdi ne de kart gösterdi. VAR'ın milli bir oyuncunun aşil tendonuna yapılan ağır darbeyi görmemesi de skandaldı.
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