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LEVENT TÜZEMEN
Çabuk oyuncuya ihtiyaç var

Çabuk oyuncuya ihtiyaç var

29.07.2021, Perşembe

G.SARAY'IN kadrosuna bakınca taraftarı heyecanlardıracak bir isim bile yok. Bir oyuncunun geleceğine yatırım yapmak ve gençlere yönelmek doğru bir hamledir. Ancak iyi sonuçlar almak için kaliteli, yetenekli ve zeki oyunculara ihtiyaç vardır. Muslera'nın tutması gereken topu yumruklaması sonucu yenen gole kadar sadece sahada koşan, rakiple boğuşan, istekli ama üretemeyen bir Galatasaray izledik.
Fatih Terim'in önceliği; kaybettiğinde dahi alkışlanan, coşkulu, yüreğini sahaya koyan, skor olarak geriye düştüğünde geri dönmeyi başaran bir Galatasaray yaratmak olmalıdır.
Galatasaray'ın şampiyon olduğu kadrolar Terim'e yol haritası olmalıdır. Melo, Selçuk İnan, Sneijder, Fernando tipi yıldız oyuncular alamazsanız sıradan bir takım olursunuz.
İzlediğim Galatasaray'ın oyun lideri yoktu. Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt ne kadar katkı yapar bilemiyorum.
Moroutan oyun aklı olur mu? Galatasaray'ın orta alanda Fernandes gibi bir dinamoya, hücumda Onyekuru gibi çabuk oyunculara ihtiyacı var.

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