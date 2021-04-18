LEVENT TÜZEMEN

Terim’in mesajı yerine ulaştı

Liderler mesaj verir, takipçileri de bu mesajın peşinden gider... Fatih Terim'in "Galatasaray'ın değerlerine, sahada emeğini veren, formasını ıslatan, Galatasaray'ı temsil eden herkese de kimse kolay kolay dokunamaz" söylemi tam bir lider davranışıydı ve yangına körükle gitmeyeceğinin mesajıydı. Terim futbolcularına ne kadar önemli olduklarını hatırlatmış olacak ki; Göztepe karşısında karakterini ortaya koyan ve skor olarak geriye düştüğünde tepki koyan, vazgeçmeyen bir Galatasaray izledik.

Son haftalarda ilk kez ayağa isabetli pas yapan, sakin, çok koşan, birbirine yardım eden, rakip kaleye hızlı ve çabuk giden Galatasaray pozisyon üretmekte de zorlanmadı. Kalesine gelen ilk topta Diabate'den şık bir gol yiyen Galatasaraylı oyuncular şoka girmeden hemen tepki koydu. Halil ile Kerem'in ortaklaşa düzenledikleri pozisyon sonrası Kerem'in gol vuruşu mükemmeldi. Halil, Kerem, Emre Kılınç, Taylan ile Fernandes'in sürekli hareket etmeleri, önde pres yapmaları Galatasaray'ın göz okşayan futbolunun güzellikleriydi. Tüccar zihniyetli oyunculara yatırım yapacağına Halil, Kerem, Taylan gibi başarıya aç ve yetenekli isimleri alacaksın.

Özellikle Kerem'in ikinci golde Atınç'ın önüne attığı depar sonrası ters köşeye topu sert bir vuruşla göndermesi çabukluğunun eseriydi. Halil'in çalışkanlığı, pozisyon alışı, çalım becerisi kadife gibi verdiği paslar kalite kokuyordu. Kerem ile birlikte Halil ilk 11 için Terim'in elini güçlendireceği gibi kendini vazgeçilmez hisseden oyuncuları da hizaya getirecektir. Fatih Terim, İzmir'de şampiyon olmuştu. Galatasaray yine İzmir'de Göztepe'yi yenerek zirve takibinde kaldı.

Not: Hakem Fırat Aydınus mükemmel bir yönetim gösterdi. Futbolu iyi bildiğini vurguladığım Fırat hoca isterse Avrupalı gibi maç yönetir

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın