LEVENT TÜZEMEN

Kazandı ama...

Fatih Terim'in, Alanya maçını kazanan kadroyu ödüllendirmek adına Erzurumspor karşısına çıkarması sıkıntı yarattı. Keyif vermeyen, bol hata yapan bir G.Saray izledik. Bu kadroyla G.Saray lig sonuna kadar gidemez. Sadece koşan oyunculardan takım kuramazsınız. Oyuna akıl katacak, top kullanma yeteneği yüksek, kaliteli oyunculara ihtiyacınız var. Mohamed'in ilk golüne kadar G.Saray'ın Erzurum kalesinde pozisyonu bile yoktu. Çünkü takım içinde final pası yapacak, araya top atacak oyuncu yok. Onyekuru ve Mohamed, Belhanda, Feghouli gibi yetenekli oyuncuları aradılar. Oyundan düşen, çok pas hatası yapan futbolculara Terim'in uzun süre tahammül etmesi ve değişikliğe gitmemesi, oyuna geç müdahale etmesi G.Saray'a zarar verebilirdi. Çünkü Marcao, Luyindama, Ömer ve Fernandes'in hataları, Erzurum'un çok ciddi pozisyonlar bulmasını sağladı. Terim'in değişiklik için neden 70 dakika beklediğine bir anlam veremiyorum. Özellikle Ömer Bayram'ın riskli oyunu, Fernandes'in gereksiz top sürüp riske girmesi orta sahada zafiyet yaşanmasına neden oldu. Tabela üzerinden maçı okursak Galatasaray kazandı. Ama oyun olarak Erzurum daha mücadeleci, daha güçlü, 2-0'a rağmen skoru kabul etmeyen bir mücadele içindeydi.

Mohamed'in ilk golde topa sert bir vuruş yapması başarılıydı. İkinci golde de top takibi ve kalecinin müdahale edemeyeceği nokta olan tavana topu şutlaması büyük bir başarıydı. Galatasaray kazandı ama Erzurum kendi beceriksizliği nedeniyle çok özel pozisyonları harcadı. Galatasaray bu oyunu geliştirmek zorunda. Terim, bu kadroda daha fazla ısrar etmeden, kreatif oyuncuları kazanmalı. Fatih Terim, Luyindama'yı da riskli oynamaması konusunda uyarmalı. Çünkü Luyindama kendine olan güveni yüzünden savunma kurgusuna yaptığı hatalarla zarar veriyor.

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