LEVENT TÜZEMEN

En kritik galibiyet

Başakşehirli Skrtel'in Denizlisporlu Mustafa Yumlu'nun kafasına attığı dirsek sonrası Arda Kardeşler'in VAR'dan verdiği penaltı olmasaydı, Melnjak'ın Emre Akbaba'nın çenesine attığı dirsek VAR'dan penaltı olarak çalınsaydı ortalık yangın yerine dönerdi.

Fatih Terim'in, "Oyun ve oyuncu alışkanlığı önemli ama bunu yakalayamıyoruz" söyleminin ardından Kayseri maçının on birini sahaya sürmesi oyuncularına "Size güveniyorum. Bu fırsatı şansa dönüştürün" mesajıydı. İlk yarı coşkulu, tempolu, kazanma duygusunu öne çıkaran, topa hakim olan, etkili paslar yapan, müthiş pozisyonlar bulan ve yardımlaşmayı takım haline dönüştüren bir Galatasaray izledik. Çok sert oynayan Rize'ye pozisyon vermeyen G.Saraylı oyuncular, kaleci Gökhan'ı şut yağmuruna tuttu. Feghouli, Diagne, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Oğulcan etkili şutlar atmalarına rağmen Gökhan'ı geçemediler.

Feghouli yine Galatasaray orkestrasının maestrosu olarak görev yaptı, etkili toplar kullandı, oyunun temposunu ve hücumun yönünü ayarladı. Emre Kılınç ile Oğulcan sürekli geriye gelip savunmaya katkı sağladı. Terim'in Feghouli'ye verdiği yeni görev Galatasaray'ın oyun tarzını değiştirebilir. Feghouli savunmanın önünde aldığı topları kullanmadan önce mutlaka çevre kontrolü yapıp boş arkadaşını arıyor. Taylan da koşu kalitesi ve fizik gücüyle Feghouli'nin rahat top dağıtmasını sağlıyor.

Galatasaraylı oyuncular ikinci yarıda da oyuna hükmetti. Oğulcan, Linnes ve Emre Akbaba'nın ortaklaşa hazırladıkları pozisyonda Diagne ikinci golünü attı. Riskli bir penaltı atan Diagne güçsüz görünse de orta alana gelip pas duvarı oldu, bazen de Rize savunmasına baskı yaptı. Hat-trick yapan Diagne'nin 3. golü ise akıl doluydu. Rize'nin sevdiği hızlı hücuma yönelik geniş alanları Galatasaraylı oyuncular bırakmamaya dikkat ettiler. Rize psikolojik açıdan Galatasaray için kırılma maçıydı ancak çok iyi oynadılar, müthiş yardımlaştılar, kazanarak derbiyi baskı altına aldılar.

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