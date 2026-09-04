Kerem Alkin

Altının ‘görev tanımı’ değişiyor

Geçtiğimiz hafta sonu Jackson Hole'da, dünya merkez bankalarının aralarındaki tartışmanın ana teması olan 'yeni nesil para sistemi', esasen tüm uluslararası finans piyasalarının paydaşları ve dünya ekonomisinin aktörleri tarafından da yoğun olarak tartışılıyor. Gözler stablecoinlere, merkez bankalarının dijital paralarına, tokenizasyona ve yapay zekanın finans sistemini nasıl dönüştüreceğine çevrilmiş durumda. Oysa, aynı anda çok daha eski bir para aracının sessiz dönüşümünü de izliyoruz; 'altın'. 21. Yüzyıl'ın para sistemi dijitalleşirken, altın geçmişe gömülmek yerine, tersine, yeni dijital sistem içinde kendisine yeni bir 'görev tanımı' bulmakta.

Hollanda Merkez Bankası'nın (DNB) son hamlesi de bunun çarpıcı örneklerinden birisi. Banka, ABD ve Kanada'da tuttuğu rezervlerin yaklaşık 86 tonunu Londra'ya kaydırdı. Gerekçesi, jeopolitik huzursuzluğa dayalı kriz hazırlığı ve altının işlem kabiliyetini güçlendirmek. DNB'nin altını 'nihai rezerv varlığı' ve 'güven çıpası' olarak tanımlaması daha da dikkat çekici. Çin ise, epeyce bir süredir, çok daha kapsamlı bir strateji izliyor. Çin Merkez Bankası, küresel virüs salgını ve Ukrayna Savaşı'nın patlak verdiği dönemden beri kademe kademe hızlandırdığı bir süreç olarak, temmuz ayında yaklaşık 20 ton daha altın aldı. Böylece kesintisiz alım serisi 21 aya ulaşmış durumda. Üstelik son aylarda alımların hızlandığını da gözlemliyoruz.

Çin'in altın ithalatındaki olağanüstü artış da resmi rezervlerin ötesinde bir altın varlık hareketinin gerçekleştiğini düşündürüyor. ABD Hazinesi'nin eski üst düzey uluslararası ekonomi yetkililerinden, Council on Foreign Relations (CFR) kıdemli araştırmacısı Brad Setser'in hesaplaması, yalnızca 2026'nın ilk yarısında Çin'in altın ithalatını 146 milyar dolara ulaştığını; ikinci çeyrekte altın ithalatının büyüklüğünün Çin'in GSYH'na oranının yüzde 1,5'e denk geldiğini gösteriyor. Çin'in 'altın'a dayalı bu hazırlığını, basitçe 'dolar satıyor, altın alıyor' kolaycılığıyla okumak hata olur.

Pekin, bu strateji ile, bir yandan renminbinin değerini kontrol ediyor, diğer yandan dev dış ticaret fazlasını yönetiyor. Bu amaçla, hem devlet finans kuruluşlarını devrede tutuyor, hem altın rezervini büyütüyor; hem de kendi finansal altyapısını derinleştiriyor. Setser'in son çalışması, Çin'in resmi verilerinin dış ticaret fazlasının gerçek büyüklüğünü olduğundan düşük gösterebileceğini ve renminbinin değerinin yaklaşık yüzde 30 civarında olması gerektiğinin altında olabileceğini de savunmakta. Tüm bu göstergeler, veriler ve analizler bizi yeni nesil para sistemindeki büyük rekabete götürüyor.

Karşımızda iki ayrı 'Yeni Para' Stratejisinin belirginleştiğini söyleyebiliriz. ABD'nin yolu 'dijital tahvil'den geçiyor. Dolar stablecoinlerinin büyümesi, tokenize edilmiş ABD tahvilleri ve 7/24 çalışan dijital finans altyapısı, tahvil piyasasına yeni ve küresel bir talep kanalı oluşturabilir. IMF'ye göre stablecoin rezervleri şimdiden dolaşımdaki ABD Hazine tahvillerinin yaklaşık yüzde 2'sini tutacak seviyeye geldi. Stablecoin piyasasının trilyonlarca dolara ulaşması halinde, bu bağ çok daha güçlü hale gelebilir. Washington böylece 20. Yüzyıl'da kendisi için önemli bir finansal kaldıraç ve araç olan devlet tahvilini, 21. Yüzyıl'ın dijital teknolojisiyle dünyanın cebine taşımaya hazırlanıyor.

Çin'in stratejisi ise 'altın destekli egemenlik' olarak tanımlayabileceğimiz farklı bir istikamette ilerliyor. Buradaki 'altın destekli' ifadesi altın standardına dönüş anlamına gelmemekte. Renminbinin, Çin'in hızla derinleştirmeye çalıştığı ödeme sistemlerinin ve finansal egemenliğinin arkasındaki rezerv çeşitliliğinin güçlendirilmesini ifade etmekte. İşte altının görev tanımı da tam burada değişiyor. Altın, Bretton Woods dünyasında paranın çıpasıydı. Neoliberal para çağında ise, rezerv ve kriz sigortasına dönüştü. Yeni nesil para sisteminde ise, kredi riski taşımayan, başka bir devletin borcu olmayan ve karşı taraf yükümlülüğüne dayanmayan 'egemen güven katmanı' olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, dijitalleşme ile altının yükselişi birbiriyle çelişmiyor; tam tersine birbirini tamamlıyor.

Yeni sistemin üst katmanında stablecoinler, tokenizasyon ve dijital ödeme ağları olacak. Orta katmanda devlet tahvilleri ve likit finansal varlıklar yer alacak. En dip katmanda ise, sistemin asıl ihtiyacı duracak; 'güven'. ABD bu güveni dolar ve tahvillerin dijitalleşmesi üzerinden yeniden üretmeye hazırlanıyor. Çin ise, parasal egemenliğini altın ve alternatif finansal altyapıyla güçlendiriyor. Avrupa merkez bankaları ise altının kriz anındaki erişilebilirliğini yeniden hesaplıyor. Yeni para dijitalleşiyor; altın ise, bu yeni dünyanın 'güven rezervi' olmaya hazırlanıyor.