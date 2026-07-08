Kerem Alkin

‘NATO 3.0’ın ‘Menteşe’si Türkiye

80 yıllık küresel düzen çözülürken, dünya '2. Merkantilizm' olarak tanımladığımız yeni bir ekonomi-politik döneme geçiyor. Ticaretin güvenlikleştirildiği, teknolojinin jeopolitikleştiği, enerji hatlarından limanlara, çiplerden nadir toprak elementlerine, veri merkezlerinden mühimmat fabrikalarına kadar her stratejik kapasitenin milli güç unsuruna dönüştüğü bir çağdayız. Bu nedenle NATO'nun da değişmesi kaçınılmaz.

NATO 1.0, 1949'dan Soğuk Savaş'ın sonuna uzanan klasik kolektif savunma ittifakıydı. NATO 2.0, 1990'lardan itibaren Balkanlar'dan Afganistan'a kriz yönetimi, alan dışı operasyonlar ve terörle mücadele dönemini temsil etti. Şimdi, Yeni Soğuk Savaş dönemi NATO 3.0'ı zorunlu kılmakta.

'NATO 3.0' asla sadece askeri bir ittifak olamaz. Rusya'nın doğrudan askeri meydan okuması, Çin'in uzun vadeli endüstriyel ve teknolojik rekabeti, füze ve İHA savaşları, siber saldırılar, kritik altyapı tehditleri ve uzay rekabeti karşısında ittifakın yeni doktrini 'topyekun savunma ekonomisi' üzerine kurulmak durumunda. Çünkü yeni soğuk savaşın en sert gerçeği şu; para tek başına caydırıcılık üretmiyor.

Füzeniz var ama stokunuz yetersizse; uçağınız var ama kritik parçanız dışa bağımlıysa; hava savunmanız var ama önleyici mühimmatınız haftalar içinde tükeniyorsa, yüksek bütçe tek başına güvenlik sağlamıyor. Yeni savaşta en pahalı platforma sahip olan değil; en hızlı üreten, en ucuz çoğaltan, kaybını en çabuk telafi eden ve mühimmat akışını en uzun süre sürdüren kazanacak.

İşte NATO ülkelerinin savunma ve güvenlikle bağlantılı yatırımlarını GSYH'larının yüzde 5'i ölçeğine taşıma kararı bu nedenle tarihi önemde. Bu sadece bütçe artışı değil; devasa ve uzun vadeli bir üretim, tedarik, teknoloji ve stoklanma seferberliği.

Ve tam burada Türkiye'nin rolü katlandığına şahit oluyoruz. NATO'nun yüzde 5 kararı, Türkiye açısından yalnız bir güvenlik kararı olmayıp, Cumhuriyet tarihinin savunma tedariki adına, en büyük dış talep fırsatlarından birini doğuracak yeni bir ekonomik konjonktürdür.

Avrupa mühimmat stoklarını yenilemek, hava ve füze savunmasını büyütmek, insansız sistemlere yatırım yapmak, kara ve deniz platformlarını modernize etmek, elektronik harp ve kritik altyapı kapasitesini güçlendirmek zorunda. Türkiye ise, bu yeni döneme savunma sanayisini en yüksek kapasite, imkan ve kabiliyetine yükseltmiş olarak giriyor. İHA ve SİHA'lardan akıllı mühimmata, kara platformlarından yeni nesil askeri gemilere, radar ve elektronik harpten füze teknolojilerine uzanan geniş bir üretim ekosisteminden söz ediyoruz.

Üstelik Türkiye'nin üstünlüğü yalnız teknoloji değil. Maliyet-etkin, ölçeklenebilir, sahada tecrübe edilmiş ve farklı coğrafyaların ihtiyaçlarına uyarlanabilir sistemler üretme kabiliyetimiz Güney Doğu Asya'dan Afrika ve Latin Amerika'ya güçlü bir farkındalık oluşturmuş durumda. Bu nedenle kimi NATO ülkelerinin Türkiye'nin bu üstün kabiliyetleri ile artık bir yüzleşmesi gerekiyor.

Yakın geçmişte, Türkiye'nin savunma sanayisine koydukları siyasi engel ve ambargoların, ittifakın küresel iddiası adına gerçekleşmesi zorunlu yüzde 5 hedefiyle bütünüyle çeliştiğini; Türkiye'nin sürdürülebilir, güçlü üretim kapasitesine ihtiyaç duyduklarını içselleştirmek zorundalar. Bir müttefikin savunma kapasitesini sınırlayıp, ardından aynı müttefikten NATO'nun caydırıcılığına daha fazla katkı beklemek stratejik tutarlılık değildir. NATO 3.0, kendi içinde kayıkçı kavgasına ve kör döğüşe sürüklenen bir yapı olamaz. İkili siyasi hesapların ortak güvenliği rehin aldığı, müttefiklerin birbirlerinin savunma sanayisini engellediği bir ittifak; Rusya, Çin ve yükselen asimetrik tehditlere karşı küresel iddia taşıyamaz.

Türkiye'nin konumun da artık eski 'güney kanadı' kavramıyla açıklamak demode bir yaklaşımdır. Türkiye NATO'nun kanadı değil, 21. Yüzyıl'da 'stratejik menteşesi'dir.

Karadeniz ile Akdeniz'i, Balkanlar ile Kafkasya'yı, Avrupa ile Orta Doğu'yu, Hazar havzası ile Doğu Akdeniz'i, Atlantik sistemi ile Türk dünyasını birbirine bağlayan bir stratejik menteşe. Kanat çevrededir; menteşe ise sistemin parçalarını birbirine bağlar.

Türkiye'nin jeostratejik konumu, askeri kapasitesi, savunma sanayisi, lojistik derinliği ve diplomatik erişimi birlikte düşünüldüğünde ortaya çıkan gerçek budur. Yüzde 5 hedefi Türk savunma ihracatında büyük bir çarpan etkisi oluşturacaktır. Bununla birlikte, Türkiye'nin hedefi elbette sadece daha fazla ürün satmak değildir. Türkiye; ortak üretim merkezlerinin, uzun vadeli tedarik anlaşmalarının, teknoloji konsorsiyumlarının ve sınır aşan savunma yatırımlarının ana merkezlerinden birisi olma hedefini gözeterek adım atmaktadır. Çünkü NATO 3.0'ın caydırıcılığı yalnız karargahlarda değil, yeni nesil fabrikalarda da kurulacak. Ve yeni NATO'nun stratejik menteşelerinden biri, hiç şüphesiz Türkiye olacak.