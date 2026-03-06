Hürmüz’den Kalkınma Yolu’na: Koridor Rekabetinde Yeni Eşik

Orta Doğu ve Körfez hattında yaşanan gerilim, yalnızca askeri ya da diplomatik gerilim başlığı altında okunamaz. Bu çok katmanlıgerilim, aynı zamanda küresel ticaretin geleceğini şekillendirecek koridorrekabetini de yeniden alevlendirmiş durumda. Hürmüz Boğazı etrafında artan tansiyon, enerji akışının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez gözler önüne sürerken, Türkiye liderliğinde şekillenen Kalkınma Yolu Projesi ile Hindistan- Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) arasındaki stratejik farkları daha görünür hale getirdi.

IMEC, Hindistan'ın İsrail ve Körfez ülkeleriyle derinleştirdiği ilişkiler üzerinden Avrupa'ya uzanan çok duraklı bir lojistikzinciri kurgulamakta. Ancak son gelişmeler, Körfez merkezli deniz hatlarının jeopolitik risklere ne kadar açık olduğunu ortaya koydu. Hürmüz'de yaşanacak en küçük bir aksama, IMEC'in taşıma maliyetlerini ve sigorta primlerini yukarı çekerken, süreklilik iddiasını da zayıflatacak bir tabloya işaret ediyor. Çok elleçlemeli, çok aktörlü ve yüksek siyasi eşiklere bağlı böyle bir koridor tasarımı, kriz dönemlerinde ciddi kırılganlık üretir.

Kalkınma Yolu Projesi ise, Büyük Fav Limanı'ndan başlayarak Irak üzerinden Türkiye'ye uzanan demiryolu ve otoyolomurgasıyla daha sade ve daha bütünleşik bir koridor imkanı sunuyor. Bu proje, yalnızca bir transit güzergah değil; Irak'ın yeniden imarı, yeni sanayi bölgeleri, lojistik merkezleri ve istihdam imkanlarıyla birlikte, bir kalkınma ekosistemi anlamına geliyor. En kritik fark ise, Türkiye'nin mevcut altyapı kapasitesiyle doğrudan Avrupa'ya bağlanabilme avantajı. Mega limanlar, demiryolu tünelleri, lojistik merkezler ve Orta Koridor ve 'Üç Deniz İnisiyatifi' entegrasyonu, Kalkınma Yolu'nu sahada güçlü bir projeye dönüştürüyor.

Bu noktada, Türkiye-Suudi Arabistan- Pakistan-Katar stratejik işbirliğinin değeri de bir kez daha öne çıkıyor. Böyle bir dörtlü işbirliği; risk primi düşüren, finansman sağlayan ve kriz söndürücü diplomasi üretebilen bir jeoekonomikblok anlamı da taşıyor. Körfez sermayesinin finansman gücü, Türkiye'nin altyapı ve işletme tecrübesi, Pakistan'ın Güney Asya bağlantısı ve stratejik derinliği, Kalkınma Yolu'nu yalnızca bir ulaşım projesi olmaktan çıkarıp güvenli bir ekonomik koridor haline getirebilir.

Koridorların gerçek gücü uzunlukta değil, öngörülebilirliktedir. Son günlerde yaşanan gelişmeler, deniz temelli çokaşamalı koridorların krizlere açık olduğunu gösterirken; karasal, tek omurgalı ve daha az aktörlü hatların dayanıklılığını bir kez daha teyit ediyor. Kalkınma Yolu, Süveyş ve Hürmüz kaynaklı şoklara karşı bir 'karasal sigorta' işlevi görebilir. Dahası, Türkiye'nin arabuluculuk kapasitesi ve bölgesel tansiyonu düşürmeye dönük aktif diplomasi performansı, koridor güvenliğinin askeri değil siyasi istikrar üzerinden sağlanabileceğini ortaya koyuyor. Koridor geçtiği coğrafyada ekonomik fayda ürettiği ölçüde, güvenlik maliyeti de azalır. Bu nedenle Kalkınma Yolu, istikrar üreten bir proje niteliği taşıyor.

IMEC siyasi bir deklarasyon gücüyle yola çıkmış olabilir. Ancak koridor çağında belirleyici olan, sahada işleyen mekanizmadır. Türkiye'siz bir Avrupa bağlantısı, daha yüksek maliyet ve daha fazla kırılganlık anlamına gelir. Küresel ticaret 30 trilyon dolara yürürken, hiçbir aktör tek başına bu akışı yönlendiremez. Türkiye'nin liderliğinde ilerleyen Kalkınma Yolu ve onu destekleyen stratejik işbirliği zemini, bu yeni dönemde daha sağlam bir yeni nesilkoridor olarak öne çıkıyor. Koridor rekabeti elbette devam edecek. Ancak kazanan, en kısa hat değil; en güvenilir, en dayanıklı ve en fazla işbirliği üreten hat olacak. Ve o denklemde Türkiye, vazgeçilmez stratejikortak konumunu daha da pekiştiriyor.