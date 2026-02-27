‘Sıfır Atık’ için İstanbul’da küresel buluşma

Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Valimiz Davut Gül'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası Koordinasyon Toplantısı, İstanbul'daki üniversitelerin, mülki idarelerin ve yerel yönetimlerin geniş katılımı ve pek çok öneri ile görüşün paylaşıldığı bir önemli buluşma olarak, Türkiye'nin son sekiz yılda güçlü bir iradeyle inşa ettiği 'Çevre, İklim ve Sürdürülebilirlik Vizyonu'nun artık yeni bir küresel safhaya geçtiğini gösteren stratejik bir eşikti.

Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve liderliğinde, Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 8 yıl önce başlayan 'Sıfır Atık Hareketi', kısa sürede ulusal bir çevre seferberliğinden ötesine geçerek, Birleşmiş Milletler çatısı altında küresel bir farkındalık ve politika platformuna dönüştü. Türkiye, yalnızca kendi atık yönetim modelini dönüştürmekle kalmadı; yeryüzünün korunması adına norm üreten ve örnek alınan bir ülke konumuna yükseldi.

Şimdi, Sıfır Atık'ın başkenti İstanbul için yeni bir rol tanımlama aşamasındayız. 1-7 Haziran haftasında dünya çapında organize edilecek çok kapsamlı program ve etkinlikler, İstanbul'un 'Sıfır Atık' başlığında sembolik anlamda bir merkezden, fiili anlamda bir küresel buluşma noktasına dönüşmesi anlamına geliyor. Çevre, iklim, sürdürülebilirlik ve sıfır atık alanlarında dünyanın önde gelen kanaat önderleri, gönüllü diplomatları, ülkelerin devlet adamlarının, diplomatlarının, iş dünyasının, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetim temsilcileri ile bir araya geleceği, hayli geniş katılımlı bir uluslararası platformdan söz ediyoruz.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, bu haftanın yalnızca bir etkinlik takvimi olmadığını vurgulayarak, İstanbul'da gerçekleşecek buluşmanın, kamu-özel sektör iş birliğini güçlendiren, gençleri ve yerel yönetimleri sürece dahil eden, somut çıktılar üreten bir platform olarak kurgulandığını belirtmekte. Ağırbaş, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği sürecinde, bu haftanın güçlü bir diplomatik ve stratejik zemin oluşturacağını da hatırlatmakta.

Bugün, dünya ekonomisi, stratejik otonomi tartışmalarının, kritik hammadde rekabetinin ve tedarik zincirlerinin politikleşmesinin yoğunlaştığı bir dönemden geçiyor. Kaynak verimliliği ve atık yönetimi artık yalnızca çevresel bir hassasiyet değil; ekonomik güvenlik, yeni nesil millileştirilmiş sanayi politikası ve jeopolitik denge meselesi. Bu çerçevede İstanbul'dan yükselecek güçlü bir Sıfır Atık Farkındalığı, yalnızca Türkiye için değil; Türkiye'yi dikkatle takip eden yükselen ekonomiler için de referans niteliği taşıyacak.

Döngüsel ekonomi, atık azaltımı ve sürdürülebilir üretim; ithalata bağımlılığı azaltan, maliyet baskılarını hafifleten ve stratejik rekabet gücünü artıran başlıklar. Tarih boyunca ticaret yollarının, medeniyetlerin ve fikir akımlarının kesişim noktası olan İstanbul, şimdi yeni bir misyon yükleniyor: gezegenin korunması adına küresel iş birliğinin merkezi olmak. 1-7 Haziran Haftası doğru bir stratejik çerçeveyle kalıcı mekanizmalara dönüştüğünde, İstanbul 'Sıfır Atık Vizyonu'nun dünya ölçeğinde kalıcı adresi olacak.

Tüm dünya şunun farkında ki, mesele artık yalnızca atığı azaltmak değil. Mesele, üretimden tüketime kadar tüm ekonomik modeli yeniden tasarlamak. Ve bu tasarımın küresel buluşma noktası da İstanbul olacak.