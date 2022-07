Küresel dondurma pazarı 72 milyar dolar

Kimi sektörler var ki, savunma, otomotiv, enerji veya demirçelik gibi stratejik sektörlerle karşılaştırdığımızda, günlük hayatımızda veya iş hayatımızda sıklıkla ele aldığımız sektörler değil. Ancak, küresel büyüklüklerini dikkate aldığımızda çarpıcı rakamlar ortaya çıkıyor. Küresel dondurma endüstrisi gibi. 2021 cirosu küresel ölçekte 72 milyar dolar. 2030 yılına kadar her yıl ortalama yüzde 2.8 ile 4.2 arasında bir oranla büyümeye devam etmesi bekleniyor. 2022 ortası, 2027 yılı için öngörülen ciro 98 milyar dolar. Sektör 2030 yılında çoktan 100 milyar doları aşmış olacak. Sektörün yüzde 74.4'ünü dünyanın ve ülkelerin önde gelen seri üretim gerçekleştiren dondurma ve gıda markaları oluşturmakta.

Sektörün geri kalanı ulusal veya mahalle düzeyinde küçük ve orta büyüklükteki yerel dükkanlar veya markalar tarafından temsil ediliyor; ki, bu tür dondurma satışına, gastronomi sanatının incelikleri anlamında, zanaatkar (artisanal) dondurmacılık ta denmekte. Küresel ölçekte en çok tüketilen dondurma yüzde 32 ile 36 arasında değiştiği tahmin edilen çikolatalı dondurma. Onu yüzde 24-28 arası vanilyalı dondurma takip ediyor. Yaklaşık yüzde 20'ler civarında meyveli dondurmalar ve geri kalanı da bu türlere girmeyen dondurma ürünlerinin payı. Farklı büyüklüklerdeki kaplarda veya tüp şeklinde dondurma paketleri marketlerde satılan veya dondurma dükkanlarında bu şekilde servis edilerek yenilen dondurma toplam küresel pazarın yüzde 73'ünü oluşturmakta.

Külah veya çubuk şeklindeki dondurmalar pazarın geri kalanını oluşturmakta. Tüp şeklindeki dondurma, özellikle dünya nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan küçük yaştaki tüketicilerin en büyük favorisi. Çubuk (bar) ve üzerinde irili ufaklı şekerden yapılmış toplar ve süsler olan (pops) dondurma türlerinin pazar payının ise önümüzdeki dönemde her yıl düzenli olarak yüzde 3 artması beklenmekte. Küresel dondurma pazarı, bilhassa küresel pandemi döneminde, küresel tedarik zincirinde gözlenen aksamalar nedeniyle, dondurma pazarında yerel geniş dağıtım ağı olan üreticiler ile, zanaatkar dondurmacılar lehine gelişmiş gözüküyor. Çin'in 'sıfır vaka' politikası nedeniyle, küresel ölçekte tedarik zincirinde devam eden sıkışmalar, 2022 yılında da yerel üreticiler ve zanaatkar dondurmacıların pazardaki ağırlıklarını sürdüreceklerine işaret etmekte. Dünyanın en uzun çubuk dondurması ise, 22,2 cm ile Hindistan'da satılmakta.

Her Amerikalı yılda 14.8 litre dondurma ve benzeri dondurulmuş tatlı tüketiyor. ABD'nin üç favorisi çikolatalı, içinde bisküvi parçaları olan ve 3. sırada vanilyalı dondurma. Amerikalıların tükettiği yıllık 5 milyar litreye yakın dondurma 13 milyar dolarlık pazar anlamına geliyor. 28 bin 800 kişi doğrudan dondurma pazarında çalışıyor ve yılda 1.8 milyar dolar maaş geliri sağlıyor. Çin ise, 24 milyar dolar ile dünyanın en büyük dondurma pazarı. ABD'de 14.8 litre kişi başı tüketimi karşı, Çin'de kişi başı tüketim 3 litre, Japonya'da ise 7 litre. Çinliler bir gün Amerikalılar kadar tüketmeye karar veriri ise, sadece Çin pazarı tek başına 100 milyar dolara ulaşacak. Dondurma deyip geçmemek lazım. 2030-2040 arası 200 milyar dolara yürüyen bir pazarda, Türk üreticiler ve ihracatçılar hızla büyüyen bu pazarı hep radarında tutmalı.

